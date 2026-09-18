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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Paaiškėjo LIF taurės 12-ojo sezono nugalėtojai

2026-09-18 12:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 12:53
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Kupiškyje finišavo 12-asis Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) sezonas. Tradiciškai paskutinės taurės varžybos vyko kartu su Kupiškio ilgojo nuotolio regata, o rezultatai taip pat įsisikaičiavo ir į LIF klubų regatos bendrąją įskaitą.

LIF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kupiškyje finišavo 12-asis Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) sezonas. Tradiciškai paskutinės taurės varžybos vyko kartu su Kupiškio ilgojo nuotolio regata, o rezultatai taip pat įsisikaičiavo ir į LIF klubų regatos bendrąją įskaitą.

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Bendro starto varžybose 6000 metrų vyrų vienviečių valčių (M1x) klasėje greičiausiai įveikė Linas Nutautas (27:04,63 min.), antras finišavo Vilius Matulevičius (27:26,00 min.), trečią vietą užėmė Gustas Žaldarys (29:05,60 min.). Tarp moterų aukso medalį iškovojo Lina Šaltytė-Masilionė (28:26,36 min.), sidabrą laimėjo Saulė Butvilaitė (30:13,29 min.), bronzą – Rasa Lapetinskaitė (30:14,29 min.).

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Geriausią laiką vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) įskaitoje užfiksavo Povilas Stankūnas ir Mantas Juškevičius (24:29,35 min.), antri buvo Dovydas Baupkus ir Kristian Morar-Urbonas (26:14,74 min.), treti – Vilius Gicevičius ir Gustas Šikšnius (26:55,79 min.). Moterų įskaitoje (W2-) pirmą vietą užėmė Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė (27:21,60 min.), antrąją – Ieva Milašauskaitė ir Gustė Laurinaitytė (30:15,00 min.).

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Taškus į LIF taurės įskaitą Kupiškyje iškovojo šešios greičiausios kiekvienos valčių klasės įgulos. Pirmasis etapas vyko balandį Drevernoje, antrasis – birželį Šiauliuose. Susumavus visų etapų rezultatus paaiškėjo 12-ojo sezono laimėtojai – jais tapo Benas Paunksnis (M1x; 13 taškų), R. Lapetinskaitė (W1x; 13 taškų), P. Stankūnas ir M. Juškevičius (M2-; 16 taškų) bei I. Milašauskaitė ir G. Laurinaitytė (W2-; 16 taškų).

Varžybų rėmėjai – sporto prekių parduotuvė „S-Sportas“ ir natūralus mineralinis vanduo „Akvilė“.

Projektas iš dalies finansuojamas Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Aukšto meistriškumo sporto programos lėšomis.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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