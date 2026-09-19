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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Banga“ triumfavo Žemaitijos derbyje

2026-09-19 16:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 16:35
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32-ajame TOPLYGOS ture įvyko principinės rungtynės tarp vietos „Bangos“ ir Telšių „Džiugo“. Kovingame Žemaitijos derbyje pranašumą įrodė gargždiškiai ir šventė pergalę rezultatu 2:0 (0:0).

Gargždų Banga | Organizatorių nuotr.

32-ajame TOPLYGOS ture įvyko principinės rungtynės tarp vietos „Bangos“ ir Telšių „Džiugo“. Kovingame Žemaitijos derbyje pranašumą įrodė gargždiškiai ir šventė pergalę rezultatu 2:0 (0:0).

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Abi komandos rungtynes pradėjo be didesnės žvalgybos. Jau 4-ąją susitikimo minutę greta virpsto kamuolį pasiuntė Aaronas Appiah. Tuo tarpu telšiškių atakos smūgiais į Volodymyro Krynskio ginamus vartus nesibaigė.

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Kėlinio viduryje svečių ekipos vyriausiasis treneris Andrius Lipskis turėjo atlikti priverstinį keitimą, nes traumą patyrė komandos kapitonas Lukas Ankudinovas. Vietoje jo aikštėje pasirodė Vilius Piliukaitis.

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Sužaidus 37 minutes labai arti įvarčio buvo aikštės šeimininkai – Umaro Cande suklaidino varžovą, pasiuntė kamuolį link Mariaus Paukštės ginamų vartų, tačiau Vaidas Magdušauskas kamuolio nepalietė ir pastarasis prariedėjo visai šalia vartų.

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Iškart po pertraukos krito pirmasis rungtynių įvartis. Po V. Magdušausko pakelto kamuolio į baudos aikštelę smūgiu galva M. Paukštę nuginklavo gargždiškių gynėjas Deividas Malžinskas.

77-ąją minutę gargždiškiai įtvirtino pranašumą – prie įvarčio rezultatyvų perdavimą pridėjo Deividas Malžinskas, o tiksliu smūgiu pasižymėjo puolėjas A. Appiah.

„Banga“ po pergalės sąskaitoje turi 41 tašką ir žengia 5-oje pozicijoje turnyro lentelėje, o „Džiugo“ taupyklėje – 38 taškai ir 6 vieta.

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