„Banga“ triumfavo Žemaitijos derbyje

Abi komandos rungtynes pradėjo be didesnės žvalgybos. Jau 4-ąją susitikimo minutę greta virpsto kamuolį pasiuntė Aaronas Appiah. Tuo tarpu telšiškių atakos smūgiais į Volodymyro Krynskio ginamus vartus nesibaigė.
Kėlinio viduryje svečių ekipos vyriausiasis treneris Andrius Lipskis turėjo atlikti priverstinį keitimą, nes traumą patyrė komandos kapitonas Lukas Ankudinovas. Vietoje jo aikštėje pasirodė Vilius Piliukaitis.
Sužaidus 37 minutes labai arti įvarčio buvo aikštės šeimininkai – Umaro Cande suklaidino varžovą, pasiuntė kamuolį link Mariaus Paukštės ginamų vartų, tačiau Vaidas Magdušauskas kamuolio nepalietė ir pastarasis prariedėjo visai šalia vartų.
Iškart po pertraukos krito pirmasis rungtynių įvartis. Po V. Magdušausko pakelto kamuolio į baudos aikštelę smūgiu galva M. Paukštę nuginklavo gargždiškių gynėjas Deividas Malžinskas.
77-ąją minutę gargždiškiai įtvirtino pranašumą – prie įvarčio rezultatyvų perdavimą pridėjo Deividas Malžinskas, o tiksliu smūgiu pasižymėjo puolėjas A. Appiah.
„Banga“ po pergalės sąskaitoje turi 41 tašką ir žengia 5-oje pozicijoje turnyro lentelėje, o „Džiugo“ taupyklėje – 38 taškai ir 6 vieta.
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