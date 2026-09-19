Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„TransINVEST“ sutriuškino „Žalgirį“

2026-09-19 21:18 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-19 21:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš rinktinių pertrauką Vilniaus „Žalgiris“ svečiuose patyrė skaudų pralaimėjimą. Toplygos 32-ojo turo rungtynėse išvykoje 0:3 (0:1) nusileista tiesioginei turnyro lentelės varžovei Vilniaus rajono „TransINVEST“ komandai.

Rungtynių akimira | Elvio Žaldario nuotr.

Prieš rinktinių pertrauką Vilniaus „Žalgiris“ svečiuose patyrė skaudų pralaimėjimą. Toplygos 32-ojo turo rungtynėse išvykoje 0:3 (0:1) nusileista tiesioginei turnyro lentelės varžovei Vilniaus rajono „TransINVEST“ komandai.

REKLAMA
0

Prieš dvikovą žalgiriečiai turėjo 44 taškus, o ketvirtoje vietoje buvę varžovai – 42. Po šio rezultato „TransINVEST“ aplenkė Vilniaus ekipą ir pakilo į trečiąją poziciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Palyginti su ankstesnėmis rungtynėmis, „Žalgirio“ starto sudėtyje buvo trys pasikeitimai. Nuo pirmųjų minučių žaidė Grigore Turda, Dominikas Franke ir Marko Capanas. Dėl surinktų kortelių komandai negalėjo padėti Petaras Bosančičius, dėl traumos – Nikola Petkovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Jau pirmąją minutę pavojingai atakavo šeimininkai – Stefanas Miloševičius smūgiavo virš vartų. 5 minutę po standartinės situacijos galva virš vartų mušė Edvinas Girdvainis.

REKLAMA

Kitoje aikštės pusėje nedaug trūko M. Capanui, kad jis pasiektų į baudos aikštelę siųstą kamuolį.

33 minutę po kampinio ir pakartotinio perdavimo galva smūgiavo Eedvinas Kloniūnas, kamuolys skriejo pro šalį.

41 minutę „TransINVEST“ išsiveržė į priekį. Xabi Auzmendi iš maždaug 20 metrų dešinėje aikštės pusėje pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.

REKLAMA
REKLAMA

Per pirmojo kėlinio pridėtą laiką galimybę išlyginti rezultatą turėjo Nemanja Mihajlovičius, tačiau jo smūgį atrėmė vartininkas Igoris Mostovei.

Antrojo kėlinio pradžioje šeimininkai padidino persvarą. 50 minutę Danny Lupano prarado kamuolį, o „TransINVEST“ surengė greitą kontrataką. S. Miloševičius baudos aikštelėje suklaidino gynėją ir smūgiavo tiksliai – 2:0.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

55 minutę rezultatas tapo 3:0. Po X. Auzmendi perdavimo iš krašto kamuolį į vartus nukreipė Mykola Musolitinas.

Po keturių minučių progą susikūrė žalgiriečiai. Po Mato Vareikos sukurto epizodo kamuolys baudos aikštelėje teko Stanislavui Bilenkiui, tačiau puolėjui nepavyko tinkamai pataikyti į kamuolį.

74 minutę „Žalgiris“ turėjo gerą galimybę sušvelninti atsilikimą. P. Golubickas smūgiavo iš arti, tačiau I. Mostovei atrėmė jo bandymą.

Per likusį rungtynių laiką rezultatas nepasikeitė – „Žalgiris“ išvykoje pralaimėjo 0:3.

Kitas rungtynes žalgiriečiai žais spalio 10 dieną. Savo stadione Vilniaus komanda priims Marijampolės „Sūduvą“.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų