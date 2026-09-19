„Borussia“ įveikė „Stuttgart“ ir iškovojo ketvirtą pergalę „Bundesliga“ čempionate

Maximilianas Beieras antrajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Borussia” į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Stuttgart“ šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu „Borussia“ futbolininkai – 13.
„Borussia“ yra iškovojusi visas keturias pergales ir rikiuojasi „Bundesliga“ turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Stuttgart“ su 3 taškais žengia vos keturioliktas.
Highlights via DasFootball
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