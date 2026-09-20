Aleksandras Sorokinas pelnė sidabro medalį pasaulio 100 km bėgimo čempionate

Sidabro apdovanojimą pelnė vienas tituluočiausių pasaulio ultramaratonininkų Aleksandras Sorokinas. Lietuvis distanciją įveikė per 6 val. 12 min. 41 sek. ir nusileido tik čempionu tapusiam amerikiečiui Charlie Lawrence'ui (6:09:25).
Iš viso pasaulio čempionate startavo šeši Lietuvos atstovai.
Geriausiai iš likusių lietuvių pasirodė Andrejus Jegorovas, finišavęs 27-oje vietoje – 6:53:31.
Andrius Preibys užėmė 54-ąją vietą (7:26:11), Vaidas Žlabys liko 56-as (7:27:32), o Robertas Antropikas – 57-as (7:30:28). Modestas Dirsė distancijos nebaigė.
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