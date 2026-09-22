Sinkevičius: kultūros sektorius nebus podukros vietoje

„Žinoma, kad kultūros sektoriaus mes tikrai neskriausim. Kultūros sektorius nebus podukros vietoje. Ir ieškosim sprendimų, kaip asignavimus arba biudžetą kitais metais padidinti“, – žurnalistams antradienį Kaune sakė M. Sinkevičius.
„Nėra nė vieno kabinete ministro, kuris norėtų, kad jo sektoriaus finansavimas sumažėtų. Jeigu atrasčiau tokį vieną, būtų nuostabu, bet tokio nė vieno nėra. Poreikiai yra skirtingi – nuo dešimčių milijonų iki šimtų milijonų“, – pažymėjo Vyriausybės vadovas.
Taip jis kalbėjo atvykęs į Kauno apskrities viešojoje Ąžuolyno bibliotekoje rengiamą Kultūros politikos forumą.
Kaip rašė BNS, pagal pernai Seimo patvirtintą 2026–2028 metų biudžeto įstatymą, kultūrai ir visuomenės informavimui 2026 metais numatyta 480,8 mln. eurų, 2027 metais – 473,9 mln. eurų, 2028 metais – 419,5 mln. eurų.
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