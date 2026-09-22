Sinkevičius: šeimos paketas kitąmet biudžetui kainuos apie 200 mln. eurų

„Skaičiuoja Finansų ministerija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mes galvojam, kad tas paketas, kadangi startuos pamažu, kitais metais galėtų kainuoti turbūt 200 milijonų eurų ar virš. Aišku, jis palaipsniui augs, jo kaina mokesčių mokėtojams didės priklausomai, kiek priemonių liks“, – portalo „Verslo žinios“ tinklalaidėje antradienį teigė Mindaugas Sinkevičius.
Ministras pirmininkas konkrečiai neįvardijo, kokios šeimos paketo priemonės bus pradėtos taikyti nuo kitų metų.
Paklaustas apie kritiką siūlymui suteikti nemokamą maitinimą visiems penktų–dešimtų klasių mokiniams nevertinant šeimos pajamų, premjeras pabrėžė, kad tai mažintų vaikų diskriminaciją, patyčias.
„Idealiuoju atveju, jeigu mes sekame tuo skandinavišku modeliu, kurį taiko Suomija, Švedija, Estija, tai mes neturėtume atsisakyti ambicijos vaikus maitint, kad vaikai nesijaustų, kad lygus startas būtų ne tik kai tu pabaigi mokyklą ir gauni vienodą išsilavinimą – ar Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, ar Vilkaviškio gimnazijoje, bet aš manau, kad nebūtų ir tos diskriminacijos vaikų pasimatavime ir jų kasdieniniame bendravime, kai eina į valgyklą ir valgo“, – pabrėžė premjeras.
„Nesvarbu, kokia tavo šeima ir kiek tavo tėvai uždirba ir kiek tau gali duoti kišenpinigių, jūs visi lygūs ir vienodai valgot. Manau, kad tai mažintų visokias patyčias“, – pridūrė jis.
Anot premjero, mokykloje kuriama prasta atmosfera, kai dalis vaikų valgo iš tėvų duotų dienpinigių, o kitos dalies pietus kompensuoja valstybė.
M. Sinkevičius taip pat teigė, kad ši priemonė sukurtų Lietuvos ūkininkų produkcijos paklausą.
„Galvokim dar ir taip. Mes gi žemės ūkio sektorių priskyrėme prie strateginių sektorių mūsų valstybėje. Čia sinergija galėtų būti tokia idealiuoju atveju, kad ūkininkai užaugina produkciją: pomidorai, obuoliai, pienas ir visi kiti dalykai, ir pateikia (mokykloms – BNS). Tai yra tos trumposios maisto grandinės – pateikia vaikams šviežią, sveiką maistą iš tos aplinkos, kurioje auga. Ne iš (parduotuvės – BNS) „Promo“, ne iš Lenkijos, ne iš kažkur kitur, kuo pigiau“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.
„Sveikas, natūralus maistas iš vietos gamintojų, trumposios grandinės, vaikai valgo. (...) Skaičiuojame, kiek suvalgome ir neišmetame į šiukšlyną, o padarome realią investiciją į jauno žmogaus sveikatą“, – pridūrė premjeras.
Plane numatyta nuo 2029 iki 2034 metų suteikti nemokamą maitinimą visiems penktų–dešimtų klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų, o viešiesiems finansams tai kainuotų apie 376 mln. eurų.
Be nemokamo maitinimo mokiniams, pakete siūloma didinti išmokas vaiko priežiūrai – tam reikėtų apie 123,6 mln. eurų. 110 mln. eurų ketinama skirti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšeliui – kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų, 67 mln. eurų – pirmajam būstui įsigyti, maždaug 50 mln. eurų – pensijų draudimui vaiko priežiūrai ir slaugai, apie 11 mln. eurų – didinti ligos išmokas tėvams, prižiūrintiems sergančius vaikus.
Taip pat žadama finansiškai skatinti į Lietuvą gyventi grįžtančias šeimas.
Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus praėjusią savaitę teigė, kad šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškūs. Premjeras praėjusią savaitę teigė, kad jis bus finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė praėjusią savaitę sakė, kad paramos šeimai paketas bus finansuojamas daugiausiai iš valstybės, taip pat iš „Sodros“ biudžetų. Pasak jos, tam numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas.
Kaip rašė BNS, opoziciniai konservatoriai akibrokštu pavadino valdančiųjų siūlymą išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų kelis šimtus milijonų eurų, tačiau ją įgyvendinti tektų kitai Vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigiasi 2028 metais.
Dalį paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis.
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