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Sinkevičius: dyzelino akcizo mažinimas – per brangu, užsimenama apie galimybę piginti viešojo transporto bilietus

Papildyta 14.33 val.
2026-09-22 11:22 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 11:22
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto – traukinių ir autobusų – bilietus.

Mindaugas Sinkevičius. Seimas tvirtina XXI Vyriausybės programą (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto – traukinių ir autobusų – bilietus.

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„Planas (mažinti dyzelino akcizą – BNS) yra brangus ir nežinau, ar ryšimės jį realizuoti, nes (...) jeigu akcizą sumažintume 10 centų, kas galutinei kainai nuolaida sudarytų 12 centų, nes prie 10 centų dar prisidėtų PVM, (...) kas mėnesį tai kainuotų 20 milijonų eurų. Kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių: du mėnesiai – 40 milijonų, trys mėnesiai iki metų pabaigos – 60 milijonų eurų“, – Kultūros politkos forume Kaune žurnalistams antradienį sakė premjeras.

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Anot jo, net Lenkija, kur kas stipresnė ekonomika, „šiek tiek paišlaidavusi bandydama atliepti lūkesčius vartotojų“, atsisako panašių veiksmų. 

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Finansų ministras Taurimas Valys taip pat patvirtino, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas.

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„Akcizas šiuo metu nesvarstomas dėl to, kad jo poveikis visuomenei būtų pernelyg mažas, o jis biudžetui per brangiai kainuotų“, – antradienį žurnalistams Seime sakė T. Valys.

Tiek jis, tiek premjeras sako, jog svarstoma apie galimybę piginti traukinių ir autobusų bilietus įmones dotuojant iš valstybės biudžeto.  

„Alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoj, ir Olandijoj ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų pigimą, ar tai traukiniai, ar autobusai“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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„Kaip tai keičia mūsų vartotojų, lietuvaičių įpročius, ar atpigintas traukinio bilietas, ar autobuso bilietas paskatins persėsti iš automobilio ir persėst į viešojo transporto priemones. Vėlgi sunku pasakyt, bet apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni, (...) klausimas yra ir visuomenei. 12 centų – ar euforija, ar nusivylimas, kad tiktai tiek, o biudžetui tai yra milžiniškos sumos“, – aiškino Vyriausybės vadovas.

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T. Valys savo ruožtu sakė, kad augant degalų kainoms viešojo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. 

„Kaip viena iš priemonių tikrai galėtų būti. Viena iš nemokestinių priemonių, kuri mažiau kainuotų negu akcizo mažinimas ir tai galbūt būtų teisingesnis sprendimas“, – sakė T. Valys. 

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Tačiau ministras negalėjo pasakyti, kiek tiksliai tokia priemonė kainuotų biudžetui.  

M. Sinkevičius yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 JAV dolerių už barelį, Vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį – tuomet du mėnesius akcizas buvo sumažintas šešias centais.

Finansų ministras T. Valys anksčiau sakė, jog nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent penkias dienas neviršija daugiau nei 100 JAV dolerių. Jis, be to, žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. 

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Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjį teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Tačiau, anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.

„Brent“ naftos kaina 100 JAV dolerių už barelį ribą viršija jau beveik dvi savaites.

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