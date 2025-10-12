Net ir tėčiui apakus Violeta Mičiulienė jį veždavosi grybauti: „Matydavau jame ilgesį“

V. Mičiulienė atvira – mišką ji vadina savo namais.
„Miškuose aš labai gerai gaudausi – to mane išmokė tėtis“, – atvirauja aktorė.
Anot V. Mičiulienės, dar vaikystėje ji iš tėčio gaudavo iki šiol gerai prisimenamų užduočių.
„Tėtis sakydavo: Violeta, šešių metrų spinduliu yra baravykas. Nuimame laiką – duodu penkiolika sekundžių. Tėtis sakydavo: šilta, šalta, ir aš rasdavau“, – prisiminimais dalijasi V. Mičiulienė.
Aktorė atvirauja apie akimirką, kai tėtis apako ir grybavimo malonumo teko atsisakyti.
„Kai tėtis apako, aš jį visur vežiodavausi kartu. Mes nuvažiuodavome į mišką, aš jam duodavau pačiupinėti grybus – matydavau jame ilgesį“, – kalba pašnekovė.
Tad netoli kelio atradusi grybą, V. Mičiulienė tėčiui duodavo tą pačią užduotį, kurią vaikystėje gaudavo pati.
„Labai susigraudinau, nes tėtis išrovė grybą ir jį pabučiavo. Sako: aš neatsimenu, kada aš grybavau. Tad man grybavimas yra kaip meditacija, kaip prisiminimas“, – jautriai pasakoja laidos viešnia.
