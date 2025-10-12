Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Net ir tėčiui apakus Violeta Mičiulienė jį veždavosi grybauti: „Matydavau jame ilgesį“

2025-10-12 10:30 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-10-12 10:30

Į ekranus sugrįžta atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou“! Laidos vedėju tampa visiems gerai žinomas magijos meistras, iliuzionistas – Mantas Wizard. Viena iš vakaro viešnių – aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė, kuri atskleidė itin gilų ryšį su grybavimu ir prisiminė akimirką, kai tėtis apako.

Į ekranus sugrįžta atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou“! Laidos vedėju tampa visiems gerai žinomas magijos meistras, iliuzionistas – Mantas Wizard. Viena iš vakaro viešnių – aktorė ir režisierė Violeta Mičiulienė, kuri atskleidė itin gilų ryšį su grybavimu ir prisiminė akimirką, kai tėtis apako.

REKLAMA
0

V. Mičiulienė atvira – mišką ji vadina savo namais.

„Miškuose aš labai gerai gaudausi – to mane išmokė tėtis“, – atvirauja aktorė.

Anot V. Mičiulienės, dar vaikystėje ji iš tėčio gaudavo iki šiol gerai prisimenamų užduočių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tėtis sakydavo: Violeta, šešių metrų spinduliu yra baravykas. Nuimame laiką – duodu penkiolika sekundžių. Tėtis sakydavo: šilta, šalta, ir aš rasdavau“, – prisiminimais dalijasi V. Mičiulienė.

REKLAMA
REKLAMA

Aktorė atvirauja apie akimirką, kai tėtis apako ir grybavimo malonumo teko atsisakyti.

„Kai tėtis apako, aš jį visur vežiodavausi kartu. Mes nuvažiuodavome į mišką, aš jam duodavau pačiupinėti grybus – matydavau jame ilgesį“, – kalba pašnekovė.

REKLAMA

Tad netoli kelio atradusi grybą, V. Mičiulienė tėčiui duodavo tą pačią užduotį, kurią vaikystėje gaudavo pati.

„Labai susigraudinau, nes tėtis išrovė grybą ir jį pabučiavo. Sako: aš neatsimenu, kada aš grybavau. Tad man grybavimas yra kaip meditacija, kaip prisiminimas“, – jautriai pasakoja laidos viešnia.

Daugiau įdomybių apie Lietuvos šou verslo atstovus išgirskite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3.

Laidą rasti galite nuorodoje esančioje čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų