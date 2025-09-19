Nauja mada: guminukai su grybais žada pagerinti protinę veiklą, bet viskas baigiasi ligonine

Pasak J. Kelloggo, žmogus nusiperka maišelį guminukų, paženklintų žodžiu „nootropinis“ – terminu, kuris naudojamas apibūdinti medžiagas, galimai gerinančias protines funkcijas arba vadinamus „protingus vaistus“.
Tačiau vos po kelių valandų nuo jų suvartojimo prasideda širdies ritmo sutrikimai, pykinimas, vėmimas, traukuliai ar priepuoliai, dėl kurių tenka kreiptis į ligoninę.
Tokia organizmo reakcija į be recepto parduodamą produktą, kurį galima rasti internete ar net vaistažolių bei elektroninių cigarečių parduotuvėse, dažnai būna visiškai netikėta, rašo „Study Finds“.
Mikrodozavimo reiškinys
Mikrodozavimu vadinamas labai mažų psichoaktyvių grybų dozių vartojimas – nepakankamų, kad sukeltų psichodelinę patirtį, bet, kaip manoma, galinčių pagerinti nuotaiką, kūrybiškumą, koncentraciją ar produktyvumą.
Šis reiškinys įgauna vis daugiau populiarumo, kartu su vietos politikos pokyčiais ir tyrimais apie galimą naudą psichinei sveikatai.
Nors psichodeliniai grybai JAV federaliniu mastu yra neteisėti, kai kurios valstijos imasi veiksmų jų dekriminalizavimui.
Tuo pat metu rinkoje sparčiai daugėja valgomųjų produktų, kuriuose naudojami nehalucinogeniniai grybai. Tokie gaminiai, pristatomi kaip gebantys pagerinti psichines funkcijas, pardavinėjami ne tik specializuotose, bet ir kasdienėse prekybos vietose – nuo prekybos centrų iki degalinių.
Paslėpti pavojai
Pasak J. Kelloggo, gamintojai, siekdami patenkinti augančią paklausą, dažnai eksperimentuoja su įvairiomis grybų rūšimis, tarp jų – ir potencialiai toksiškomis.
Vartotojams neretai trūksta patikimos informacijos, leidžiančios priimti saugius sprendimus dėl tokių produktų vartojimo.
Pavyzdžiui, musmirės (Amanita), paprastai atpažįstamos iš raudonos kepurėlės su baltomis dėmėmis, turi junginių, tokių kaip muskarinas ar iboteninė rūgštis, kurie gali sukelti haliucinacijas, tačiau taip pat yra laikomi labiau toksiškais nei glotniagalvės (Psilocybe).
Dar daugiau neaiškumo kelia tai, kad daugelio nootropinių ar mikrodozinių produktų etiketėse sudedamosios dalys nurodomos tik bendrais „patentuotų mišinių“ terminais. Tai leidžia gamintojams išlaikyti komercines paslaptis, bet kartu slepia tikrąją sudėtį nuo vartotojų.
Pavojų iliustruojantys atvejai
Kelių atvejų analizės JAV parodė, kad kai kuriuose rinkoje parduodamuose guminukuose, paženklintuose kaip „grybų nootropiniai“ produktai, be grybinių medžiagų buvo rasta ir kitų stiprių junginių, tokių kaip kofeinas, efedrinas ar mitragininas, kurių etiketėse nebuvo nurodyta.
Tokie mišiniai gali turėti nenumatytą ir pavojingą poveikį sveikatai.
Tai patvirtina ir statistika: jei 2016 m. iš daugiau nei 6,4 tūkst. apsinuodijimų atvejų JAV tik 45 buvo susiję su musmirėmis, tai pastaraisiais metais pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas po „mikrodozavimo“ ar kitų grybų pagrindu pagamintų produktų vartojimo gerokai padaugėjo.
Vien 2023 m. pradėtas tyrimas užfiksavo daugiau nei 180 atvejų 34 JAV valstijose, kai vartotojai patyrė sunkius simptomus po „Diamond Shruumz“ prekės ženklo produktų vartojimo.
2024 m. šie produktai buvo atšaukti, o FDA išleido oficialų įspėjimą, kad musmirės nėra pripažįstamos saugiais maisto priedais. Nepaisant to, tokie gaminiai vis dar gaminami.
Nereguliuojama rinka
J. Kelloggas pabrėžia, kad grybai yra ypač lengvai klaidingai atpažįstami. Skirtingos rūšys gali atrodyti labai panašiai, tačiau turėti radikaliai skirtingą cheminę sudėtį ir toksiškumą.
JAV kasmet šimtai žmonių patenka į ligonines dėl grybų supainiojimo net kulinariniame kontekste, todėl galima numanyti, kokią riziką kelia mažai prižiūrima valgomųjų grybų papildų rinka.
