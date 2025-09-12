To dar nebuvo: apsigyvenus Vilniuje, duos iki 500 eurų ir „vilniečio rinkinį“

Sostinės savivaldybės administracijos atstovų parengto sprendimo projekto tikslas – patvirtinti tvarką, kuri esą leistų pritraukti daugiau asmenų deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje.
Kaip sakoma aiškinamajame rašte, parengtas teisės aktas leistų padidinti savivaldybės biudžeto pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Ką gautų vilniečiai?
Pagal parengtą sprendimo projektą, GPM kompensacijos dydis priklausytų nuo gyventojo sumokėtos sumos, tenkančios savivaldybei, bet neviršytų 500 eurų per metus.
Kompensacija būtų mokama ne ilgiau kaip dvejus metus iš eilės – 2027 ir 2028 m.
„Savivaldybės išlaidos kompensacijoms bus bent du kartus mažesnės nei GPM pajamų padidėjimas“, – sakoma aiškinamajame rašte.
Taip pat būsimiems vilniečiams žadama skirti „vilniečio rinkinį“.
Šis rinkinys, kaip ir kompensacija, būtų suteikiamas asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą savivaldybėje nuo naujos tvarkos įsigaliojimo dienos iki 2025 m. gruodžio 31 d. (kurie iki gyvenamosios vietos deklaravimo dienos nebuvo deklaravę gyvenamosios vietos savivaldybėje ne trumpiau nei 2 metus).
Išskiriama ir kas sudarytų „vilniečio rinkinį“:
- 10 vienkartinių 60 minučių trukmės Vilniaus viešojo transporto bilietų bei 1 kelionės bilietas sostinės elektriniu laivu;
- 1 kvietimas į kino teatrą „Skalvija“;
- 1 kvietimas į Lazdynų baseiną), kuris Savivaldybės administracijos skyrius atsakingas už rinkinio suteikimą.
„Dalis gyventojų nors faktiškai gyvena Vilniuje, tačiau gyvenamąją vietą yra deklaravę kitose savivaldybėse. Šiuo metu Vilniuje studijuoja 49,6 tūkst. studentų, tačiau gyvenamąją vietą yra deklaravę tik 17,6 tūkst. Dalis studentų, baigę studijas, lieka gyventi ir dirbti sostinėje, tačiau neturi realių paskatų deklaruoti gyvenamąją vietą.
Taip pat poliklinikose yra registruota 736 tūkst. pacientų, nors oficialiai mieste gyvena 632 tūkst. gyventojų. Tai reiškia, kad miestas praranda reikšmingą dalį gyventojų pajamų mokesčio pajamų, kurios galėtų būti naudojamos miesto infrastruktūros gerinimui ir viešųjų paslaugų plėtrai“, - dėmesį atkreipia sostinės savivaldybės atstovai.
Savivaldybės atstovai viliasi, kad į biudžetą surinktus pinigus vėliau būtų galima skirti vilniečių poreikių tenkinimui, viešųjų paslaugų gerinimui.
Sprendimo projektui dar turės pritarti savivaldybės taryba. Jei taip ir bus, sprendimas įsigalios nuo kitų metų pradžios.
