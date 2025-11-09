Šefas Oliveris atskleidė tobulą orkaitėje keptų bulvių receptą: pravers šventėms

Savo interneto svetainėje virtuvės žvaigždė Jamie Oliveris pasidalijo patarimais, kaip pradedantiesiems virėjams kaskart pasigaminti „tobulas keptas bulves“, rašo express.co.uk.
Pasidalijo receptu
Jis rašė: „Kad ir koks paprastas patiekalas būtų keptos bulvės, yra keletas mažų, bet svarbių detalių, kurias išmokau per visą savo šefo karjerą, ir kurias sujungus gaunasi puikus receptas, kuris, mano manymu, yra tobulas keptų bulvių receptas.“
Pagal Jamie gaminimo procesą, pagaminsite 10 porcijų keptų bulvių garnyrui, todėl šis receptas puikiai tiks, jei rengsite vakarienę daugybei žmonių. Arba užsirašykite šį receptą Kalėdoms – tikrai pravers.
Reikės:
2,5 kg bulvių;
4 v. š. žąsies taukų arba nesūdyto sviesto;
Alyvuogių aliejaus;
Česnako galvos;
Pusės ryšulėlio šalavijo (15 g).
Gaminimo eiga:
1. Išsirinkite maždaug vienodo dydžio, idealiai – apie 8 cm dydžio bulves ir jas nulupkite. Apvirkite 15 minučių pasūdytame verdančiame vandenyje, kad vidus būtų minkštas ir purus.
2. Nupilkite nuo bulvių vandenį per koštuvą, tada palikite dviem minutėms nugaruoti. Keletą kartų švelniai pakratykite koštuvą, kad bulvių kraštai būtų šiurkštesni. Jei tai padarysite, traški bulvių išorė garantuota.
3. Į kepimo skardą sukrėskite žąsies taukus arba sviestą ir įpilkite šaukštą aliejaus. Sudėkite bulves, įberkite žiupsnelį druskos ir juodųjų pipirų, tada sudėkite bulves ir pakratykite, kad bulvės pasidengtų aliejumi ir prieskoniais. Bulves paskleiskite vienu sluoksniu, palikite tarp jų nedidelius tarpus.
4. Uždenkite kepimo skardą ir palaikykite šaldytuve per naktį.
5. Kitą dieną, kai jau būsite pasiruošę kepti bulves, įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros.
6. Paimkite česnako galvą, atskirkite skilteles ir atsargiai jas patraiškykite, tada dėkite į skardą – kepimo metu česnakai karamelizuosis ir suteiks dar geresnį skonį.
7. Kepkite valandą arba kol bulvės taps traškios ir įgaus auksinę spalvą, tada išimkite skardą iš orkaitės. Štai viena naudinga gudrybė: kiekvieną bulvę atsargiai prispauskite mentele arba bulvių grūstuve, kad tarp bulvių neliktų tarpų.
8. Nuskinkite šalavijų lapelius ir būtinai pašlakstykite juos alyvuogių aliejumi, kad šie būtų itin traškūs. Apibarstykite bulves šalavijais ir kepkite dar 20-25 minutes, kol jos taps auksinės spalvos. Patiekite su mėgstama kepta mėsa ir daržovėmis.
