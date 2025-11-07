Super greitas ir skanus troškinio receptas: vertas 10 balų

Porcijos 4. Užtruksite daugiau nei 1 val, įskaitant kepimo laiką.
Kukuliams:
- 700 g maltos kiaulienos;
- 1 kiaušinis;
- 2 v. š. miltų;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis juodųjų pipirų;
- 1 a. š. maltos mėsos pr.;
- 0,5 a. š. džiov. svogūno;
- ¼ a. š. džiov. česnako.
Troškiniui:
- 0,5 kopūsto;
- 1 morka;
- 6 bulvės;
- 1 svogūnas;
- 0,5 poro;
- 0,5 paprikos;
- 1 skiltelė česnako;
- 4 v. š. ryžių;
- 200 ml naminio pomidorų padažo;
- 300 ml vandens;
- 2 lauro lapai;
- 1 a. š. persilado pr.;
- 1 a. š. troškinių pr.;
- Žiupsnis druskos;
- 2 v. š. žalumynų smulkintų;
- 3 v. š. grietinės.
Daržoves nulupame, nuplauname. Kopūstą supjaustome ruoželiais, morką ir papriką šiaudeliais, bulves stambiais gabalėliais, porą ir svogūną pusžiedžiais, o česnaką smulkiais gabalėliais. Pabarstome druska, prieskoniais, smulkintais žalumynais ir gerai išmaišome.
Į troškintuvą sudedame daržoves, mėsos kukulius, ryžius. Užpilame vandenį maišytą kartu su naminiu pomidorų padažu ir grietine.
Troškintuvą uždengiame dangčiu arba folija. Kepame gerai įkaitintoje orkaitėje iki 170 * C T apie 50–60 min. Atidengiame kepimo indą ir kepame 5–7 min.