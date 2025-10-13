Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

LFF teismui apskundė Nacionalinės sporto agentūros sprendimą dėl 3 mln. eurų

2025-10-13 10:13 / šaltinis: BNS
2025-10-13 10:13

Lietuvos futbolo federacija (LFF) teismui apskundė Nacionalinės sporto agentūros vadovo įsakymą, kuriuo nepatvirtinta LFF teikta 3 mln. eurų vertės paraiška finansuoti ilgalaikes vaikų fizinio aktyvumo programas.

Edgaras Stankevičius (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Regionų administracinis teismas pirmadienį pranešė skundą gavęs.

LFF prašo panaikinti rugsėjį patvirtintą įsakymą, kuriuo patvirtintas 2025 metų vaikų fiziniam aktyvumui skatinti, paraiškų sąrašas.

Jame nurodyta, kad LFF pateikta 3 mln. eurų vertės paraiška finansuoti ilgalaikes vaikų fizinio aktyvumo programas laikoma netinkama, nes neatitinka Sporto įstatyme nustatytų kriterijų.

Federacijos teigimu, Nacionalinės sporto agentūros sprendimas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas.

Anot jos, neaišku, kodėl agentūra nusprendė, jog LFF neatitinka Sporto įstatyme nustatyto kriterijaus, pagal kurį nacionalines fizinio aktyvumo programas teikiančios skėtinės organizacijos, siekiančios gauti valstybės biudžeto lėšų, turi vienyti ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų.

LFF prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti Nacionalinei sporto agentūrai priimti sprendimus dėl valstybės lėšų skyrimo Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimui pagal LFF paraišką ar bet kurią kitą paraišką, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas.

