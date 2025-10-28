Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Ilgiausio mačo teniso istorijoje herojus baigė įsimintiną karjerą

2025-10-28 22:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 22:04

Paryžiuje (Prancūzija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

Nicolas Mahut | Scanpix nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters" vyrų teniso turnyras.

0

Dvejetų varžybose oficialiai karjerą baigė prancūzas Nicolas Mahut. 43-ejų veteranas kartu su bulgaru Grigoru Dimitrovu 4:6, 7:5, [4:10] pralaimėjo prieš Hugo Nysą ir Edouardą Roger-Vasseliną.

N. Mahut net 25 metus profesionaliai žaidė tenisą. ATP vienetų reitinge jis aukščiausiai buvo pakilęs iki 37-os vietos, o dvejetuose buvo pasiekęs pačią viršūnę. Per karjerą vienetuose N. Mahut laimėjo 4 ATP 250 serijos turnyrus, įveikė tokias žvaigždes kaip Rafaelis Nadalis, Andy Murray‘us ir Stanas Wawrinka, o 2010 m. Vimbldone prieš Johną Isnerį pralaimėjo ilgiausią visų laikų teniso mačą (4:6, 6:3, 7:6, 6:7, 68:70), trukusį 11 valandų ir 5 minutes.

Dvejetuose N. Mahut iškovojo 5 „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulus, o 2017 m. su Prancūzijos rinktine laimėjo Daviso taurę. Per karjerą teniso kortuose prancūzas uždirbo beveik 13 mln. JAV dolerių.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

