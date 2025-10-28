Ilgiausio mačo teniso istorijoje herojus baigė įsimintiną karjerą

Dvejetų varžybose oficialiai karjerą baigė prancūzas Nicolas Mahut. 43-ejų veteranas kartu su bulgaru Grigoru Dimitrovu 4:6, 7:5, [4:10] pralaimėjo prieš Hugo Nysą ir Edouardą Roger-Vasseliną.
MERCI NICOLAS 🫶— ATP Tour (@atptour) October 28, 2025
World No. 1 👏
5 Grand Slam Titles 🏆
7 Masters 1000 Titles 🏆
2 Nitto ATP Finals 🏆
The frenchman bows out in Paris after 25 years on tour. Congrats on an incredible career! pic.twitter.com/MEw61t8QNT
N. Mahut net 25 metus profesionaliai žaidė tenisą. ATP vienetų reitinge jis aukščiausiai buvo pakilęs iki 37-os vietos, o dvejetuose buvo pasiekęs pačią viršūnę. Per karjerą vienetuose N. Mahut laimėjo 4 ATP 250 serijos turnyrus, įveikė tokias žvaigždes kaip Rafaelis Nadalis, Andy Murray‘us ir Stanas Wawrinka, o 2010 m. Vimbldone prieš Johną Isnerį pralaimėjo ilgiausią visų laikų teniso mačą (4:6, 6:3, 7:6, 6:7, 68:70), trukusį 11 valandų ir 5 minutes.
Dvejetuose N. Mahut iškovojo 5 „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulus, o 2017 m. su Prancūzijos rinktine laimėjo Daviso taurę. Per karjerą teniso kortuose prancūzas uždirbo beveik 13 mln. JAV dolerių.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
