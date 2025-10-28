Jogėla žibėjo Europos taurėje

Lietuvis per 23 minutes pelnė 16 taškų (2/7 dvit., 3/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 perdavimus, gavo bloką, provokavo 4 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 17 naudingumo balų.
Trento komandai 20 taškų įmetė Devante‘as Jonesas, 18 – D.J.Stewardas. Ilias Zouroso auklėtiniams 20 taškų pelnė Nate‘as Watsonas.
