  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Jogėla žibėjo Europos taurėje

2025-10-28 21:43
2025-10-28 21:43

Matas Jogėla žibėjo lemiamo kėlinio metu, o jo atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (2/3) Europos taurėje svečiuose 91:87 (17:19, 18:23, 28:30, 28:15) palaužė Atėnų „Panionios“ (1/4).

M.Jogėla rinko 16 taškų

Matas Jogėla žibėjo lemiamo kėlinio metu, o jo atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (2/3) Europos taurėje svečiuose 91:87 (17:19, 18:23, 28:30, 28:15) palaužė Atėnų „Panionios“ (1/4).

0

Lietuvis per 23 minutes pelnė 16 taškų (2/7 dvit., 3/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 perdavimus, gavo bloką, provokavo 4 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 17 naudingumo balų.

Trento komandai 20 taškų įmetė Devante‘as Jonesas, 18 – D.J.Stewardas. Ilias Zouroso auklėtiniams 20 taškų pelnė Nate‘as Watsonas.

