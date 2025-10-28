Bergso šokis užkliuvo Opelkai: „Geriau pralaimėčiau nei taip šokčiau“

Monakietis Valentinas Vacherot (ATP-40) greičiau nei per valandą 6:1, 6:3 sutriuškino čeką Jirį Lehečką (ATP-18). Kitame etape monakiečio lauks jo pusbrolis prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-29). Vos prieš kiek daugiau nei porą savaičių V. Vacherot nugalėjo savo pusbrolį ATP 1000 turnyro Šanchajuje (Kinija) finale.
Kvalifikacijos antrajame rate žaisti dėl peties skausmų atsisakęs, bet „lucky loser“ burtus laimėjęs ir staiga pasveikęs amerikietis Reilly Opelka (ATP-52) 6:3, 5:7, 1:6 nusileido prancūzui Corentinui Moutet (ATP-32). Amerikietis po antrųjų savo padavimų pelnė tik 39 proc. galimų taškų, o prancūzas – 72 proc.
Pirmadienį belgas Zizou Bergsas (ATP-41) po permainingos kovos 6:3, 2:6, 6:2 įveikė amerikietį Alexą Michelseną (ATP-35). JAV tenisininkas po lemtingos klaidos taip susinervino, kad ėmė trankyti raketę. Z. Bergsas tuo metu kitoje tinklo pusėje pergalę šventė atlikdamas „Mėnulio eiseną“.
R. Opelkai Z. Bergso šventimo būdas nepatiko: „Geriau 2:6 pralaimėčiau trečiąjį setą, nei laimėčiau jį rezultatu 6:2 ir demonstruočiau „Mėnulio eiseną“.
Z. Bergsas netruko pateikti atsaką: „Aš geriau žaisčiau kvalifikacijoje nei nežaisčiau“.
Zizou Bergs 👀 Reilly Opelka pic.twitter.com/rkpXyQGPgk— José Morgado (@josemorgado) October 28, 2025
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!