  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Bergso šokis užkliuvo Opelkai: „Geriau pralaimėčiau nei taip šokčiau“

2025-10-28 22:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 22:12

Paryžiuje (Prancūzija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

Reilly Opelka | Scanpix nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

0

Monakietis Valentinas Vacherot (ATP-40) greičiau nei per valandą 6:1, 6:3 sutriuškino čeką Jirį Lehečką (ATP-18). Kitame etape monakiečio lauks jo pusbrolis prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-29). Vos prieš kiek daugiau nei porą savaičių V. Vacherot nugalėjo savo pusbrolį ATP 1000 turnyro Šanchajuje (Kinija) finale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kvalifikacijos antrajame rate žaisti dėl peties skausmų atsisakęs, bet „lucky loser“ burtus laimėjęs ir staiga pasveikęs amerikietis Reilly Opelka (ATP-52) 6:3, 5:7, 1:6 nusileido prancūzui Corentinui Moutet (ATP-32). Amerikietis po antrųjų savo padavimų pelnė tik 39 proc. galimų taškų, o prancūzas – 72 proc.

Pirmadienį belgas Zizou Bergsas (ATP-41) po permainingos kovos 6:3, 2:6, 6:2 įveikė amerikietį Alexą Michelseną (ATP-35). JAV tenisininkas po lemtingos klaidos taip susinervino, kad ėmė trankyti raketę. Z. Bergsas tuo metu kitoje tinklo pusėje pergalę šventė atlikdamas „Mėnulio eiseną“.

R. Opelkai Z. Bergso šventimo būdas nepatiko: „Geriau 2:6 pralaimėčiau trečiąjį setą, nei laimėčiau jį rezultatu 6:2 ir demonstruočiau „Mėnulio eiseną“.

Z. Bergsas netruko pateikti atsaką: „Aš geriau žaisčiau kvalifikacijoje nei nežaisčiau“.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

