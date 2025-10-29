Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Butajevas sėkmingai debiutavo Malagos ekipoje

2025-10-29 23:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 23:33

Artūras Butajevas sulaukė savo debiuto Malagos „Unicaja“ (3/0) ekipoje, o jo atstovaujamas klubas FIBA Čempionų lygos mače namie 102:80 (29:19, 25:22, 25:24, 23:19) įveikė Ostendės „Filou“ (0/3) krepšininkus.

A.Butajevas debiutavo ekipoje (FIBA Europe nuotr.)

Artūras Butajevas sulaukė savo debiuto Malagos „Unicaja“ (3/0) ekipoje, o jo atstovaujamas klubas FIBA Čempionų lygos mače namie 102:80 (29:19, 25:22, 25:24, 23:19) įveikė Ostendės „Filou“ (0/3) krepšininkus.

0

Lietuvis per 9 minutes pelnė 6 taškus (3/3 dvit.), atkovojo 4 kamuolius, sykį prasižengė, 2 kartus suklydo ir surinko 8 naudingumo balus.

Nugalėtojams Kendrickas Perry įmetė 22 taškus (9/10 metimai), pralaimėjusiems Aaronas Estrada surinko 15 (1/5 trit.).

Tarpsezoniu A.Butajevas iš Barselonos sistemos persikėlė į Malagą ir tai buvo pirmos jo rungtynės su pagrindinės komandos marškinėliais.

