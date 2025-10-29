Butajevas sėkmingai debiutavo Malagos ekipoje

Lietuvis per 9 minutes pelnė 6 taškus (3/3 dvit.), atkovojo 4 kamuolius, sykį prasižengė, 2 kartus suklydo ir surinko 8 naudingumo balus.
🤩 ¡Debut... y matazo de Arturas Butajevas con la camiseta del Unicaja!— UnicajaCB (@unicajaCB) October 29, 2025
🔝¡Grande, Buti!
💚💜 #YoSoyDelUnicaja #BasketballCL #BCLHighlights pic.twitter.com/41BJNlx9uJ
Nugalėtojams Kendrickas Perry įmetė 22 taškus (9/10 metimai), pralaimėjusiems Aaronas Estrada surinko 15 (1/5 trit.).
Tarpsezoniu A.Butajevas iš Barselonos sistemos persikėlė į Malagą ir tai buvo pirmos jo rungtynės su pagrindinės komandos marškinėliais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!