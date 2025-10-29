Vokietijos taurėje „Bayern“ ir „Bayer“ žengė į kitą etapą

Užtikrintai su savo iššūkiu susitvarkė Miuncheno „Bayern“. Ji išvykoje 4:1 nugalėjo „Koln“.
Dublį nugalėtojams pelnė Harry Kane`as, o po vieną įvartį pridėjo Michaelas Olise`as ir Luisas Diazas. „Koln“ gretose trumpam savo klubą į priekį buvo išvedęs Ragnaras Ache.
„Bayer“ klubas taip pat žengė į kitą taurės etapą, bet jiems teko gerokai labiau pavargti su antro diviziono varžovais. Prieš „Paderborn“ jie triumfavo tik po pratęsimo 4:2.
Dvikova Lėverkuzeno klubui galėjo baigtis ir liūdniau, kadangi pratęsimo pradžioje pasižymėjo varžovai. Visgi, jie atsakė trimis savo įvarčiais bei pateko į kitą etapą.
