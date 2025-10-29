Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Vokietijos taurėje „Bayern“ ir „Bayer“ žengė į kitą etapą

2025-10-29 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 23:40

Vokietijos taurėje pergales šventė favoritai.

Harry Kane`as | Scanpix nuotr.

Vokietijos taurėje pergales šventė favoritai.

REKLAMA
0

Užtikrintai su savo iššūkiu susitvarkė Miuncheno „Bayern“. Ji išvykoje 4:1 nugalėjo „Koln“.

Dublį nugalėtojams pelnė Harry Kane`as, o po vieną įvartį pridėjo Michaelas Olise`as ir Luisas Diazas. „Koln“ gretose trumpam savo klubą į priekį buvo išvedęs Ragnaras Ache.

„Bayer“ klubas taip pat žengė į kitą taurės etapą, bet jiems teko gerokai labiau pavargti su antro diviziono varžovais. Prieš „Paderborn“ jie triumfavo tik po pratęsimo 4:2.

Dvikova Lėverkuzeno klubui galėjo baigtis ir liūdniau, kadangi pratęsimo pradžioje pasižymėjo varžovai. Visgi, jie atsakė trimis savo įvarčiais bei pateko į kitą etapą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų