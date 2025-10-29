Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Kurtinaičio vadovaujama „Sabah“ patyrė trečią pralaimėjimą Čempionų lygoje

2025-10-29 23:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 23:50

FIBA Čempionų lygoje pralaimėjimą patyrė Rimo Kurtinaičio treniruojama Baku „Sabah“ (0/3) ekipa, kuri išvykoje 71:84 (18:24, 17:30, 23:8, 13:22) nusileido Šalono „Elan Chalon“ (3/0) krepšininkams.

R.Kurtinaičio ekipa pralaimėjo (FIBA Europe nuotr.)

0

Nugalėtojams Jeremiah Hillas įmetė 14 taškų (12 atk. kam.), Lionelis Gaudoux ir Clarence’as Nadolny surinko po 12.

Baku komandai Jeanas-Marcas Pansa pelnė 19 taškų (8/9 dvit.), Jamesas Eadsas pridėjo 15 (3/6 trit.).

Toje pačioje grupėje dar varžosi Nimburko ERA bei Martyno Echodo atstovaujama Berlyno ALBA eipa. Abu šie klubai po sykį jau nugalėjo Baku krepšininkus.

