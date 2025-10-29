Kurtinaičio vadovaujama „Sabah“ patyrė trečią pralaimėjimą Čempionų lygoje

Nugalėtojams Jeremiah Hillas įmetė 14 taškų (12 atk. kam.), Lionelis Gaudoux ir Clarence’as Nadolny surinko po 12.
Baku komandai Jeanas-Marcas Pansa pelnė 19 taškų (8/9 dvit.), Jamesas Eadsas pridėjo 15 (3/6 trit.).
Toje pačioje grupėje dar varžosi Nimburko ERA bei Martyno Echodo atstovaujama Berlyno ALBA eipa. Abu šie klubai po sykį jau nugalėjo Baku krepšininkus.
