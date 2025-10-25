Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Londone nuteista gauja „Wagner“ – drauge už grotų keliauja ir lietuvis

2025-10-25 21:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 21:16

Londone nuteista kalėti gauja, Rusijos samdinių grupės užsakymu padegusi sandėlį Londone, iš kurio buvo vežama pagalba Ukrainai. Penktadienį „Old Bailey“ teisme už šnipinėjimą, terorizmą ir padegimą nuteisti Dylanas Earlas, Jake’as Reevesas ir dar keturi asmenys, tarp kurių 21 metų lietuvis Ugnius Ašmena, pranešė „Sky News“.

Kalėjimas (nuotr. Fotolia.com)

Londone nuteista kalėti gauja, Rusijos samdinių grupės užsakymu padegusi sandėlį Londone, iš kurio buvo vežama pagalba Ukrainai. Penktadienį „Old Bailey“ teisme už šnipinėjimą, terorizmą ir padegimą nuteisti Dylanas Earlas, Jake’as Reevesas ir dar keturi asmenys, tarp kurių 21 metų lietuvis Ugnius Ašmena, pranešė „Sky News“.

REKLAMA
0

U. Ašmenai buvo pavesta rūpintis transportu iš pabėgimo vietos. Kalėjime jaunuolis praleis septynerius metus už padegimą sunkinančiomis aplinkybėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išpuolis įvykdytas „Wagner“ – privačios karinės organizacijos, veikiančios Rusijos valstybės vardu – nurodymu, žala įvertinta vienu milijonu svarų sterlingų. Padegimas buvo „planuotos terorizmo ir sabotažo kampanijos“ dalis, vykdytos Rusijos valstybės interesais, sakė teisėja B. Cheema-Grubb skelbdama nuosprendį „Old Bailey“ teisme.

REKLAMA
REKLAMA

„Ši byla atskleidžia Rusijos Federacijos pastangas įgyti žalingą pasaulinę įtaką, verbuojant toli nuo Maskvos gyvenančius žmones per socialinius tinklus“, – pridūrė ji.

REKLAMA

2023 m. kovo mėn. sukeltas gaisras pramonės rajone rytų Londone buvo nukreiptas į du objektus, įskaitant įmonę, vežusią siuntas į Ukrainą, taip pat ir Elono Musko „Starlink“ palydovinę įrangą. Gauja planavo ir daugiau padegimų (restorane ir vyno parduotuvėje sostinės Meifero rajone) bei multimilijonieriaus rusų disidento Jevgenijaus Čičvarkino pagrobimą.

Gauja nuteista pagal 2023 m. gruodį įsigaliojusį Jungtinės Karalystės nacionalinio saugumo įstatymą, skirtą reaguoti į „valstybių priešiškos veiklos, nukreiptos į Jungtinės Karalystės demokratiją, ekonomiką ir vertybes, grėsmę“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų