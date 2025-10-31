Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš sunkiai sergančio Bruce Williso žmonos – svarbus įspėjimas

2025-10-31 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 19:20

Praėjus dvejiems metams po to, kai Bruce’ui Willisui buvo diagnozuota demencija, jo žmona Emma atskleidė svarbų įspėjimą, kurį išgirdo iš vyro neurologo.

Bruce Willis su šeima su šeima (Nuotr. soc. tinklų, SCANPIX ir 123rf.com))
5

Nuo tada, kai 2023 m. vasarį Bruce’ui buvo patvirtinta demencija, jo žmona Emma Heming Willis ėmėsi iniciatyvos skleisti žinias apie šią ligą ir atvirai dalintis iššūkiais, su kuriais jų šeima susiduria kasdien.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bruce'as Willis su žmona Emma
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bruce'as Willis su žmona Emma

Atvira ir atsidavusi žmona ne kartą yra kalbėjusi apie emocinius sunkumus bei apie tai, ką reiškia rūpintis sergančiu artimuoju. Tačiau naujausiame interviu Emma atskleidė svarbų įspėjimą, kurį išgirdo iš vyro neurologo – ir šis buvo susijęs su tuo, kad ji turi pasirūpinti ir savimi.

„Slauga gali labai pakenkti tavo sveikatai,“ – pasakojo ji naujame interviu su „NewsNation“ žurnaliste Elizabeth Vargas. – „Aš to nežinojau, ir buvau dėkinga, bet kartu ir išsigandau, kai jo neurologas tai pasakė. Tai tapo signalu man pradėti rūpintis savimi – ne tik dėl Bruce’o, bet ir dėl mūsų dviejų jaunų dukterų.“

Ligos simptomai

Prieš nustatant demenciją, vienas pirmųjų ligos požymių buvo sugrįžęs mikčiojimas, kurį Bruce’as buvo turėjęs dar vaikystėje. Gydytojai iš pradžių manė, kad jis kenčia nuo afazijos – kalbos sutrikimo, atsirandančio dėl smegenų kalbos centrų pažeidimo (dažniausiai po insulto), kuris paveikia žmogaus gebėjimą kalbėti, suprasti, skaityti ir rašyti.

Atsigręždama į tą laikotarpį, Emma prisiminė: „Bruce’as vaikystėje labai mikčiodavo – tai išliko visą jo gyvenimą, nors suaugęs jis buvo išmokęs tai valdyti. Tada pastebėjau, kad mikčiojimas ėmė grįžti. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad tai – besivystančios FTD simptomas.“

Nors Emma stengiasi išlikti stipri ir priima situaciją su orumu, vyro diagnozė buvo itin sunki jų dviem dukroms – 13-metei Mabel ir 11-metei Evelyn, kurios per kelis mėnesius matė, kaip jų tėtis pastebimai silpsta.

Interviu su „Vogue“ anksčiau šiais metais Emma prisipažino, kad dukros „gedi“ savo tėvo ir ilgisi žmogaus, koks jis buvo anksčiau.

„Jos labai pasiilgsta savo tėčio,“ – sakė ji. – „Jis praleidžia svarbius jų gyvenimo momentus. Joms tai labai sunku. Bet vaikai yra atsparūs. Nors anksčiau nekęsdavau šios frazės, nes žmonės nesuprasdavo, ką mes išgyvename. Nežinau, ar mano dukros kada nors visiškai atsities. Bet jos mokosi, ir aš mokausi kartu su jomis.“

