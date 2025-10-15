Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona apie išgirstą liūdną žinią: „Jos gedi“

Su Bruce ji augina dvi dukras – 13-metę Mabel Rei ir 11-metę Evelin Pen, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo apie dukras
Ema pripažįsta, kad pirmuosius ligos požymius pastebėjo dar prieš oficialią diagnozę, tačiau iš pradžių juos nurašė. „Kai kurie simptomai atrodė menki, todėl juos ignoravau, nesuprasdama, kad tai buvo pirmieji demencijos ženklai“, – prisiminė ji.
Ji manė, kad vyro pokyčiai gali būti susiję su klausos praradimu, kurį Bruce patyrė filmuojant pirmąjį „Kieto riešutėlio“ filmą.
Tačiau, kai jis pradėjo rodyti nerimą keliantį elgesį ir asmenybės pokyčius, šeima kreipėsi į gydytojus.
2022 metais aktoriui buvo nustatyta afazija – sutrikimas, sukeliantis bendravimo sunkumų, o netrukus po to – ir frontotemporalinė demencija.
Duodama interviu „Vogue Australia“, Ema atvirai pasakojo, kaip vyro liga paveikė šeimą. „Jos gedi, jos labai pasiilgsta savo tėčio. Jis praleidžia svarbias jų gyvenimo akimirkas – joms tai labai sunku. Tačiau vaikai yra stiprūs, nors anksčiau man nepatikdavo tai girdėti, nes žmonės nesuprato, ką mes iš tiesų išgyvename“, – sakė ji.
Su skausmu Ema prisipažino: „Nežinau, ar mano vaikai kada nors visiškai atsigaus, bet jie mokosi, kaip ir aš.“
Prisimindama akimirką, kai išgirdo vyro diagnozę, Ema žurnalui pasakojo: „Esu tikra, kad gydytojas aiškino, kas yra FTD, bet aš negirdėjau nė žodžio. Per visą kūną bėgo dilgčiojimas, ausyse spengė. Esu tikra, kad jis mums pateikė daug informacijos, bet viskas, ką išgirdau, buvo: „Užeikite vėliau ir štai informacinis lankstinukas.“
Kalbėdama apie kasdienybę su sergančiu vyru, ji sakė: „Visos slaugos kelionės gali atrodyti vienišos ir izoliuojančios, tačiau demencija sergančio žmogaus globėjo kelias dažnai jaučiasi dar labiau toks. Bendrų sprendimų priėmimo ar prasmingų pokalbių su mylimu žmogumi nebuvimas dar labiau sustiprina tą izoliacijos jausmą. Kadangi Bruce negali su manimi bendrauti (dėl jo turimos FTD formos – pirminės progresuojančios afazijos), man tenka priimti sprendimus už jį dėl visiškai visko. Negaliu jo paklausti, kaip jis jaučiasi, kas negerai ar ar jam kažkur skauda.“
„Užuot klaususi jo žodžių, bandau skaityti jo kūno kalbą ar pažvelgiu jam į akis, kad suprasčiau, kas jį vargina ir ką jis išgyvena. Tai primena tą tėvų instinktą, kai tiesiog jauti, kas vyksta su tavo vaiku“, – pridūrė ji.
