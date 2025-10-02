Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Gerbėjai tik dabar sužinojo neeilinį faktą apie sunkiai sergantį Bruce`ą Willisą

2025-10-02 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 17:25

Legendinis Holivudo aktorius Bruce’as Willisas (70 m.) viso pasaulio žiūrovams pažįstamas iš daugybės įsimintinų vaidmenų – nuo Johno McClane’o „Kietame riešutėlyje“ iki Malcolmo Crowe „Šeštajame pojūtyje“. Tačiau daugelis jo gerbėjų tik dabar sužinojo netikėtą faktą: Bruce’as – ne tikrasis aktoriaus vardas.

Bruce'as Willisas ir Emma Heming Willis (tv3.lt fotomontažas)
6

Legendinis Holivudo aktorius Bruce’as Willisas (70 m.) viso pasaulio žiūrovams pažįstamas iš daugybės įsimintinų vaidmenų – nuo Johno McClane’o „Kietame riešutėlyje“ iki Malcolmo Crowe „Šeštajame pojūtyje“. Tačiau daugelis jo gerbėjų tik dabar sužinojo netikėtą faktą: Bruce’as – ne tikrasis aktoriaus vardas.

REKLAMA
1

B. Willisas gimė 1955-ųjų kovą Vokietijoje, amerikiečio tėvo Davido ir vokietės motinos Marlenės šeimoje. Berniukas pasaulį išvydo su vardu Walter Bruce Willis – taigi „Bruce“ buvo antrasis, o ne pirmasis vardas, rašo UNILAD

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis atradimas gerbėjus privertė nustebti. Socialiniuose tinkluose netrūko šmaikščių palyginimų – ne vienas priminė, jog „Walter Willis“ beveik skamba kaip kultinis serialo „Breaking Bad“ veikėjas Walteris White’as. „Jis ir Walteris White’as turėtų įkurti klubą „Plikagalviai Walteriai“, – juokavo vienas komentatorius.

REKLAMA
REKLAMA

Bruce Willis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bruce Willis

Kodėl nenaudoja tikrojo vardo

Kai kurie gerbėjai suabejojo, ar verta buvo rinktis kitą vardą.

„Nuo Walter iki Bruce – na, čia tik horizontali rokiruotė. Jei jau keiti, keisk iš esmės!“ – rašė vienas internautas.

REKLAMA

Tačiau B. Willisas toli gražu nėra vienintelis aktorius, pasirinkęs sceninį vardą: Emily Stone tapo Emma Stone, o Neta-Lee Hershlag – Natalie Portman. 

Prieš prasidedant aktoriaus karjerai, B. Willisas dirbo apsaugos darbuotoju ir privačiu detektyvu, vėliau – barmenu Niujorke, kol pagaliau pasuko į kino industriją. Jo debiutiniai pasirodymai buvo serialuose „Miami Vice“ bei „The Twilight Zone“, o netrukus laukė ir didysis proveržis kine.

REKLAMA
REKLAMA

Deja, 2022-aisiais aktorius paskelbė pasitraukiantis iš kino dėl diagnozuotos afazijos. Vėliau paaiškėjo, kad liga progresavo iki frontotemporalinės demencijos. Nors B. Willisas nebevaidina, jo darbai išlieka kino klasika, o gerbėjai vis dar sužino naujų faktų apie jo gyvenimą.

B. Williso žmona Emma Heming Willis neseniai interviu „Vanity Fair“ sakė, kad jos vyras visą gyvenimą mylėjo savo darbą: „Aš džiaugiuosi, kad jis galėjo daryti tai, ką mylėjo, ir jog turėjo galimybę tai tęsti tiek metų.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų