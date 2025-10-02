Gerbėjai tik dabar sužinojo neeilinį faktą apie sunkiai sergantį Bruce`ą Willisą

B. Willisas gimė 1955-ųjų kovą Vokietijoje, amerikiečio tėvo Davido ir vokietės motinos Marlenės šeimoje. Berniukas pasaulį išvydo su vardu Walter Bruce Willis – taigi „Bruce“ buvo antrasis, o ne pirmasis vardas, rašo UNILAD.
Šis atradimas gerbėjus privertė nustebti. Socialiniuose tinkluose netrūko šmaikščių palyginimų – ne vienas priminė, jog „Walter Willis“ beveik skamba kaip kultinis serialo „Breaking Bad“ veikėjas Walteris White’as. „Jis ir Walteris White’as turėtų įkurti klubą „Plikagalviai Walteriai“, – juokavo vienas komentatorius.
Kodėl nenaudoja tikrojo vardo
Kai kurie gerbėjai suabejojo, ar verta buvo rinktis kitą vardą.
„Nuo Walter iki Bruce – na, čia tik horizontali rokiruotė. Jei jau keiti, keisk iš esmės!“ – rašė vienas internautas.
Tačiau B. Willisas toli gražu nėra vienintelis aktorius, pasirinkęs sceninį vardą: Emily Stone tapo Emma Stone, o Neta-Lee Hershlag – Natalie Portman.
Prieš prasidedant aktoriaus karjerai, B. Willisas dirbo apsaugos darbuotoju ir privačiu detektyvu, vėliau – barmenu Niujorke, kol pagaliau pasuko į kino industriją. Jo debiutiniai pasirodymai buvo serialuose „Miami Vice“ bei „The Twilight Zone“, o netrukus laukė ir didysis proveržis kine.
Deja, 2022-aisiais aktorius paskelbė pasitraukiantis iš kino dėl diagnozuotos afazijos. Vėliau paaiškėjo, kad liga progresavo iki frontotemporalinės demencijos. Nors B. Willisas nebevaidina, jo darbai išlieka kino klasika, o gerbėjai vis dar sužino naujų faktų apie jo gyvenimą.
B. Williso žmona Emma Heming Willis neseniai interviu „Vanity Fair“ sakė, kad jos vyras visą gyvenimą mylėjo savo darbą: „Aš džiaugiuosi, kad jis galėjo daryti tai, ką mylėjo, ir jog turėjo galimybę tai tęsti tiek metų.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!