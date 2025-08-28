Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona priėmė sunkų sprendimą

Nors aktorius vis dar juda ir apskritai yra geros fizinės sveikatos, tačiau susiduria su kita problema – „būtent jo smegenys jį apleidžia“, skelbė edition.cnn.com.
Priėmė sunkų sprendimą
Emma teigė, kad „kalba nyksta, ir mes išmokome prisitaikyti, turime kitokį būdą su juo bendrauti.“
Pora, susituokusi 2009 metais, augina dvi dukras – 13-metę Mabel ir 11-metę Evelyn.
Be to, B. Willisas turi tris suaugusias dukras iš ankstesnės santuokos su aktore Demi Moore.
Emma Willis prisipažįsta, kad apie tėvo ligą dukroms pranešė dar anksti, o iš pradžių šeimą laikė atokiau nuo išorinio pasaulio, kad išvengtų situacijų, galinčių pabloginti vyro būklę.
Visgi vėliau suprato, kad reikia daugiau pagalbos, todėl priėmė sunkų sprendimą perkelti Bruce’ą į atskirus namus, kur jam būtų užtikrinta visą parą trunkanti priežiūra.
Nepaisant ligos, B. Willisas nėra atsiskyręs nuo šeimos – Emma Willis kasdien su juo pusryčiauja ir vakarieniauja, o jis toliau palaiko mylinčius santykius su artimaisiais.
„Jis laiko mūsų rankas, mes jį bučiuojame ir apkabiname“, – sakė ji.
Nors žmona ilgisi pokalbių su vyru taip, kaip anksčiau, ji žino, apie ką su juo kalbėtų: „Kaip jis jaučiasi, ar jam gerai, ar galime kuo nors jam padėti, ar jis bijo ar nerimauja. Man labai norėtųsi galėti su juo paprasčiausiai pasikalbėti.“
Specialus reportažas apie jų šeimos kelionę su demencija, pavadintas „Emma ir Bruce’as Willisas: Netikėta kelionė“, transliuojamas Hulu ir Disney+ platformose.
Be to, rugsėjo 9 dieną pasirodys Heming Willis knyga apie jų patirtį – „Netikėta kelionė“.
