Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona prakalbo apie vyrą: „Aš panikavau“

Interviu su Diane Sawyer „ABC News“, kuris bus transliuojamas rugpjūčio 26 d. specialiame „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey“ numeryje, Emma atvirai prisipažino, kad diagnozės išgirdimo akimirka buvo didžiulis šokas.
Prakalbo apie vyrą
Moteris neslėpė, kad žinia apie vyro ligą ją šokiravo.
„Aš panikavau. Prisimenu, kad po šių žodžių nieko negirdėjau. Jaučiausi taip, tarsi krisčiau į bedugnę“, – dalijosi ji.
2022 metais aktoriaus šeima paskelbė, kad Bruce'as Willisas baigia savo karjerą dėl afazijos – kalbos sutrikimo, kurį sukelia smegenų pažeidimas.
Vėliau diagnozė buvo patikslinta: aktorius serga frontotemporaline demencija (FTD). Tai reta neurodegeneracinė liga, pažeidžianti priekines ir laikinąsias smegenų skiltis, todėl sutrinka elgesys, asmenybė, kalba ir gebėjimas bendrauti.
Skirtingai nuo Alzheimerio ligos, ankstyvose FTD stadijose dažnai nebūna ryškių atminties spragų.
Frontotemporalinės demencijos simptomai apima charakterio pokyčius, apatiją, impulsyvumą bei sunkumus renkantis žodžius ar suprantant kalbą.
Viešai paskelbusi apie vyro ligą, Emma atvirai kalba apie iššūkius, su kuriais susiduria gyvendama su demencija šeimoje, ir pabrėžia paramos artimiesiems svarbą.
Ji taip pat pranešė apie savo knygos „Netikėta kelionė“ išleidimą, kurioje dalijasi asmenine patirtimi rūpinantis Bruce'u.
Paklausta, ką jai reiškia meilė, Emma atsakė: „Meilė yra graži. Ji nuostabi ir besąlygiška. Man pasisekė, kad galiu ją jausti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!