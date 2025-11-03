Prezidento Valdo Adamkaus gyvenime – ypatinga diena

Šiandien jam sukanka 99-eri.
Prezidento mintys
Kaip prieš praėjusį V. Adamkaus gimtadienį rašė naujienų portalas tv3.lt, susisiekus su buvusiu šalies vadovu šis pasidalijo, kokios mintys jį lydi tokią ypatingą progą.
„Atvirai pasakius, ši diena man niekuo nesiskiria nuo kasdieninių dienų. Tai tik dar vienas įrašas gyvenimo istorijoje. Žinau, kad rimtas ilgų metų tarpas mano gyvenime užsitęsė“, – kalbėjo V. Adamkus, pripažindamas, kad tai laiko dovana, leidusi pasireikšti, išgyventi iššūkius.
V. Adamkus tikina, kad gimtadienį jam svarbiau pasitikti ne kaip didelę progą, o kaip ramų gyvenimo kelio pažymėjimą: „Gimtadienis lieka gimtadieniu. Aš jo nesureikšminu, priimu faktą, kad egzistuoju, gyvenu, padariau, ką galėjau ir bandysiu užbaigti savo gyvenimą taip pat darbingai ir garbingai.“
Kalbėdamas apie sveikatą, prezidentas pažymėjo, kad ji „banguoja“ – kartais būna geriau, kartais blogiau. Bet šiandien jis vis dar jaučia dėkingumą ir optimistiškai žvelgia į priekį: „Nesiskundžiu ir optimistiškai žiūriu į priekį“, – sako jis, pridurdamas, kad sveikatos pokyčiai jo nesustabdo ir jis siekia išlikti tvirtas.
Prezidentas prisiminė grįžimą į Lietuvą po ilgos priverstinės emigracijos. Tai jam buvo didžiulė laimė: „Esu laimingas, kad galiu gyventi savo gimtajame krašte ir savo darbu prisidėti prie bendro žmonių gyvenimo. Galiu tik būti dėkingas Aukščiausiajam, kad leido man gyvenime pasireikšti, leido padirbėti.“
Per ilgą savo gyvenimo kelią prezidentas ne kartą susidūrė su iššūkiais, kuriuos likimas jam atsiuntė. Vienas skaudžiausių išgyvenimų – mylimos žmonos Almos netektis.
Paklaustas apie savo dabartį ir kaip jis jaučiasi, prezidentas atvirai dalijasi: „Po šios netekties gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai ir, atvirai pasakius, dar nestabilizavosi“.
Jis neslėpė, kad šis gyvenimo smūgis vis dar lydi jį kasdienybėje, tačiau, kaip ir anksčiau, ramiai priima gyvenimo duotį ir toliau gyvena su širdimi nukreipta į Lietuvą.
V. Adamkaus požiūris į savo gimtinę ir jos žmones visada buvo tvirtas ir nuoširdus. Jam brangi kiekviena diena, kurią gali gyventi Lietuvoje, prezidentas linki ne tik sau, bet ir kiekvienam lietuviui: „Sau nieko nelinkiu, o Lietuvos žmonėms linkiu ištvermės, ramybės ir geros ateities.“
Meilė iš pirmo žvilgsnio
V. ir A. Adamkų meilės tvirtumo galėjo pavydėti ne vienas – jie visada buvo pavyzdys, kaip du žmonės gyvenime gali darniai žengti koja kojon. Kiti jų ilgametę santuoką laiko tikros, nemirštančios meilės etalonu.
Pats V. Adamkus ne kartą, kalbintas minint vestuvių metines, kartojo – nėra paslapties, kaip nugyventi tiek gražių metų kartu, svarbiausia meilė, pagarba ir vienas kito supratimas, visa kitai ateina savaime ir kyla iš šių pagrindinių santykių dedamųjų.
Tikriausiai niekas negalėtų paneigti, kad viena pavyzdingiausių ir gražiausių Lietuvos porų visada buvo įvardijami Adamkai. Kadenciją baigęs prezidentas niekada nepamiršdavo paminėti, kad ponia Alma – nepaprasta moteris, o juodu jungė toks stiprus dvasinis ryšys, kokio niekada nebūtų įmanoma suvaidinti.
Prezidentas savo pažinties su ponia Alma ir meilės istoriją yra pasakojęs Renatos Šakalytės-Jakovlevos laidoje „Pasikalbėkim“ prieš kelerius metus, tuomet artėjo palaimintosios arba dėkingumo, 70-osios vestuvių metinės.
Kadenciją baigęs prezidentas tąkart pasakojo, kad jiedu buvo tokie patys bendruomenės nariai kaip ir kiti, kurie iš visų jėgų stengiasi atlikti savo pareigas:
„Kai dešimtį metų ėjau prezidento pareigas, man visada būdavo svarbiausia žmogaus gerovė ir valstybės saugumas. Šiuo principu vadovaudamasis ir tvarkiau savo gyvenimą, o Alma man buvo pati didžiausia pagalba. Kur ji tik bepasirodydavo, atstovaudavo Lietuvą tinkamai. Tai reiškia labai daug.“
Anot prezidento, jam ir pačiam neįtikėtina, kad septyniasdešimt vedybinių metų praėjo taip greitai. Taip pat pridūrė, kad tie metai buvo be galo laimingi, nors teko patirti ir sunkių dienų.
„Tiesą pasakius, Almą pažinojau septyniasdešimt penkerius metus. Susitikome gimnazijoje, kurią įkūrė išeivijos pedagogai, karo sugriautoje Vokietijoje. Aš į Vokietiją atvykau iš Kauno, o Alma iš Telšių. Pamačiau antro aukšto laiptais besileidžiančią merginą – geltonkasė, mėlynų akių, tikra lietuvaitė.
Atvirai pasakysiu, buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Na, širdyje kažkur kažkas sutvinksėjo. Pagalvojau, kad jeigu kada nors vesiu, tai bus tik tokia, kaip ji. Galima sakyti, kad tie septyniasdešimt metų yra tik jungiklis su septyniasdešimt penkiais“, – prisiminė pasaką primenančias susipažinimo akimirkas V. Adamkus.
Kuklios vestuvės
Baigus gimnaziją, visi išsiskirstė į skirtingus kampelius. V. Adamkus pradėjo studijuoti Miuncheno universitete, o Alma pasirinko kitą universitetą. Taip prabėgo penkeri metai, o paskui, jau išvykus gyventi į Ameriką, V. Adamkus nusprendė Almą susirasti.
„Aš gyvenau Čikagoje, o ji su tėvais Rakforde, kur irgi buvo nedidelė lietuvių kolonija. Rakfordas buvo tik už 160 kilometrų nuo Čikagos. Mus prisimindamas, susižinojau, kur ji gyvena, jau tada turėjau ir savo automobilį, tad nuvažiavau aplankyti jos šeimos. Savotiškai Almos ieškojau.
Na, o visa kita yra žinoma. Nuo tos dienos buvome kartu, Rakforde apsivedėm, paskui dar bandėme žiūrėti, kur Amerikoj įsikurti, bet galų gale persikėlėm atgal į Čikagą ir visus penkiasdešimt metų praleidome ten“, – apie pakerėjusią merginą pasakojo prezidentas.
V. Adamkus prisiminė, kad judviejų vestuvės buvo itin kuklios. Į nedidelę lietuvių parapijos bažnytėlę susirinko maža Rakfordo lietuvių kolonija. V. Adamkus sako, kad net ir juos sutuokęs kunigas buvo lietuvis:
„Tas kunigas, kuris mus sutuokė, vis dar gyvas, įdomu tai, kad tuo metu jis buvo amerikiečių kariuomenės marinų kapelionas.
Na, mes su juo turėjome labai įdomų priešvestuvinį pasikalbėjimą, kadangi jis truputį tą amerikoniškumą spaudė, o aš kaip tik tvirtinau, kad lietuviškumas turi mumyse išlikti. Štai, sakau, jums labai geras pavyzdys, mudu kuriam naują, lietuvišką šeimą. Bet pokalbis buvo ne piktas, o tokioje labai gražioje, kultūringoje dvasioje.“
Neblėstanti meilė
Gyvendami Rakforde, jie abu dirbo fabrikuose, vėliau persikėlė į Čikagą, kur išsinuomojo nedidelį dviejų kambarių butą. Prezidentas neslepia, kad bedirbdamas fabrike davė sau žodį, jog visaip stengsis, kad nereikėtų dirbti tokio sunkaus ir varginančio darbo.
A. Adamkienė bendro gyvenimo pradžioje dirbo draudimo įmonėje, kurioje uždirbdavo vos 75 dolerius per savaitę. Prezidentas atskleidžia, kad būdavo labai sunku, daug ko sau leisti pora negalėjo.
Buvusios pirmosios poros buvo pažymėtas ir sunkiais, ir itin gražiais momentais, tačiau niekas neišgąsdino – jų santykių stiprumo galėtų pavydėti ne vienas.
Tad paklaustas, kaip sugebėjo išlikti kartu tokiais sunkiais gyvenimo momentais, prezidentas atsako, kad yra tik vienas galimas atsakymas – meilė:
„Tikra, besąlygiška meilė, kuri išlaiko žmones sunkiose situacijose. Manau, kad mes esame geriausias to įrodymas, nes tas, kas prasidėjo toje gimnazijoje, kurioje susitikom, ir tęsėsi iki dabar.
Pasakysiu viešai ir neslėpdamas: kaip Almą mylėjau, taip ją ir myliu. Žinoma, mūsų gyvenimas turėjo įvairius etapus: buvo geriau, buvo blogiau. Sunkiai praėjome, kai kuriuos laikotarpius, bet tvirtumas, užsispyrimas bei noras kurtis geresnį gyvenimą davė savo rezultatus.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad ponios Almos Adamkienės gyvybė užgeso 2023 m. gegužės 21 dieną, einant 97-uosius metus. Tų metų balandžio mėnesio pabaigoje buvusi pirmoji šalies ponia netikėtai buvo paguldyta į ligoninę, kur jai atlikta operacija.
Kaip vėliau skelbė medikai, A. Adamkienę balandžio 27-ąją ištiko insultas. Išlydėti buvusią pirmąją šalies damą į paskutinę kelionę susirinko minios žmonių. Amžinojo poilsio A. Adamkienė atgulė Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!