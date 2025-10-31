Kalendorius
Žmonės

Į mišias už legendą Kostą Smoriginą susirinko artimieji ir bičiuliai: žmoną atlydėjo sūnus

Spalio 29-ąją eidamas 73-iuosius metus, mirė Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Apie tai socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė jo sūnus Kostas Smoriginas.  

Spalio 29-ąją eidamas 73-iuosius metus, mirė Lietuvos aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas. Apie tai socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė jo sūnus Kostas Smoriginas.  

Spalio 31-ąją pagerbti K. Smorigino atminimą į Trijų Karalių koplyčią, esančią Bernardinų bažnyčioje Vilniuje, rinkosi artimieji, kolegos ir gerbėjai. 

Jo žmoną Dalią Brenciūtę atlydejo jų sūnus Kostas Smoriginas.

Gyvenimas ir pasiekimai

Aktorius gimė 1953-aisiais Kaune. 1960–1971 metais mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.

1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, kursui vadovavo Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė.

1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.

Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.

Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.

1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.

2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 

