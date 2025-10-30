Ignas Brazdeikis su žmona susilaukė vaikelio: atskleidė lytį

Džiugią žinią pranešė oficialiame „Žalgirio“ socialiniame tinkle.
Porai gimė vaikelis
Pranešama, kad Ignui ir jo žmonai Jasminai gimė sūnus.
„Ši naktis tikrai liks @_iggy_braz ir jo žmonos @jasminabrazdeikis širdyse. „Žalgirio“ šeima pasipildė – pora pasveikino berniuką. Siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus ir linkime mažajam MVP viso gyvenimo kupino džiaugsmo, sveikatos ir laimingų akimirkų“, – rašoma įraše.
Primename, kad pora susituokė praėjusiais metais.
Pasidalijo šventės akimirkomis Paviešintos ir nuotraukos iš vestuvių ceremonijos, kurioje – jaunavedžių laimė ir džiaugsmas.
„Nepakartojamos akimirkos iš ypatingos dienos žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui. Ilgai ir laimingai!“ – linkėjo „Žalgiris“ socialiniame tinkle.
