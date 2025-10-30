Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ignas Brazdeikis su žmona susilaukė vaikelio: atskleidė lytį

2025-10-30 11:41
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 11:41

Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina sulaukė šeimos pagausėjimo. 

Ignas Brazdeikis su mylimąja (nuotr. Instagram)

Kauno „Žalgirio" krepšininkas Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina sulaukė šeimos pagausėjimo. 

0

Džiugią žinią pranešė oficialiame „Žalgirio“ socialiniame tinkle.

Porai gimė vaikelis

Pranešama, kad Ignui ir jo žmonai Jasminai gimė sūnus.

„Ši naktis tikrai liks @_iggy_braz ir jo žmonos @jasminabrazdeikis širdyse. „Žalgirio“ šeima pasipildė – pora pasveikino berniuką. Siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus ir linkime mažajam MVP viso gyvenimo kupino džiaugsmo, sveikatos ir laimingų akimirkų“, – rašoma įraše.

View this post on Instagram

A post shared by BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiriskaunas)

Primename, kad pora susituokė praėjusiais metais.

Pasidalijo šventės akimirkomis Paviešintos ir nuotraukos iš vestuvių ceremonijos, kurioje – jaunavedžių laimė ir džiaugsmas. 

„Nepakartojamos akimirkos iš ypatingos dienos žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui. Ilgai ir laimingai!“ – linkėjo „Žalgiris“ socialiniame tinkle.

 

