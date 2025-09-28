Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina viešumoje prikaustė dėmesį: paaiškėjo, kad mylimoji laukiasi

Į renginį susirinko būrys žinomų veidų – tarp jų buvo krepšininkas Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina.
Moteris pasirodė su suapvalėjusiu pilvuku, kuris atskleidė, kad pora laukiasi pirmagimio.
Primename, kad pora susituokė praėjusiais metais.
Vestuvės
Pasidalijo šventės akimirkomis Paviešintos ir nuotraukos iš vestuvių ceremonijos, kurioje – jaunavedžių laimė ir džiaugsmas.
„Nepakartojamos akimirkos iš ypatingos dienos žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui. Ilgai ir laimingai!“ – linkėjo „Žalgiris“ socialiniame tinkle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!