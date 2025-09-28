Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina viešumoje prikaustė dėmesį: paaiškėjo, kad mylimoji laukiasi

2025-09-28 13:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-28 13:42

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis (16-1, 9 nokautai), kuris svorio kategorijoje iki 150 svarų po dešimties raundų kovos teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).

Igno Brazdeikio vestuvių akimirkos (nuotr. socialinių tinklų)

TAIP PAT SKAITYKITE:

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į renginį susirinko būrys žinomų veidų – tarp jų buvo krepšininkas Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina.

Moteris pasirodė su suapvalėjusiu pilvuku, kuris atskleidė, kad pora laukiasi pirmagimio.

Primename, kad pora susituokė praėjusiais metais.

Vestuvės

Pasidalijo šventės akimirkomis Paviešintos ir nuotraukos iš vestuvių ceremonijos, kurioje – jaunavedžių laimė ir džiaugsmas. 

„Nepakartojamos akimirkos iš ypatingos dienos žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui. Ilgai ir laimingai!“ – linkėjo „Žalgiris“ socialiniame tinkle.

