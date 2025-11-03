Filmo verta Arūno Sakalausko ir jo žmonos Gabijos meilės istorija: atsitiktinumai privedė prie mažojo stebuklo

Savo širdį A. Sakalauskas prieš kelerius metus atvėrė laidoje „Nepatogūs klausimai“. Jis pripažino, kad ilgą laiką kovojo su priklausomybe alkoholiui, kuri ir atvedė pas žmoną, tačiau apie tai viešai nekalbėdavo. Šis kartas – išimtis.
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės(38 nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
„Jei slėpčiau, vaikščiočiau pakampėmis, būtų didesnė bėda. Pradžioje slapsčiausi, paskui įvardijau tai, kas yra ir įsipareigojau kažką keisti. Kai pajutau, kad nevaldau savo gyvenimo, kai pasakiau viskas, aš nebegaliu gerti, o staiga atsibudau ryte supratęs, kad vakar prisigėriau, pasakiau, kad nesuprantu, kas darosi, pradėjau aiškintis, atsirado žmonės, kurie padėjo“, – tikino aktorius.
Pats aktorius pasakojo, kad jam teko dalyvauti „Minesotos programoje“, kurioje išsiaiškino, kaip alkoholis veikia kūną. Jis ligoninėje praleido 28 dienas, tačiau vien dėl to priklausomybės pančių atsisakyti nebuvo lengva.
„Man viską nurodė, bet ir to neužteko, nėra taip paprasta atsisakyti, bet paprasčiau negerti“, – sakė A. Sakalauskas.
Jis tikino, kad jei žmogus pats nesikreipia pagalbos, jam padėti yra beveik neįmanoma. „Sunku išsiaiškinti, ar alkoholis geriamas dėl depresijos, ar depresija nuo alkoholio atsiranda. Iš pradžių, pamenu, alus man buvo kaip smagus gurkšnojimas, paskui darbas – galvodavau, kur gauti jo ryte. Mano atveju tai buvo nevaldoma. Jei gyveni nuo penktadienio iki penktadienio, geri alų ir galvoji, kad gyveni, reikia tiesiog nustoti tai daryti. Yra daug žmonių, kurie gali padėti“, – teigė vyras.
Laimingas atsitiktinumas
Vis dėlto įdomu, kad priklausomybė jam į gyvenimą įnešė ir meilės. Gydydamasis ligoninėje jis sutiko savo žmoną, gydytoją Gabiją Laubner.
„Ką ten pasakoti, atmerkiau akis, žiūriu stovi gražuolė, įsimylėjau. Mačiau ją pirmą kartą. Įvyko kaip įvyko“, – apie pažintį pasakojo A. Sakalauskas ir pridūrė, kad jį sužavėjusios moters drąsiai paklausė, ar ji – ištekėjusi.
„Meilė yra kaip lengvas išprotėjimas, todėl nelabai gerai ir prisimenu, kaip tai nutiko. Ir dabar neadekvačiai į tai reaguoju. Labai sunku kalbėti apie tai. Kaip papasakoti apie laimę, kas tai yra, kai jauti pilnatvę ir viskas tvarkoje? Abu buvome santykių iniciatoriai, bet nenoriu pasakoti kitų žmonių istorijų“, – sakė A. Sakalauskas.
Pats vyras taip pat sakė, kad 19 metų amžiaus skirtumas jiems kartu būti netrukdo.
Primename, kad 2022 m. balandžio 15 dieną aukso žiedus sumainė aktorius Arūnas Sakalauskas (60) su mylimąja gydytoja Gabija Laubner (41). Poros vestuvės įvyko Bernardinų sode.
Netikėtos sužadėtuvės ir vaiko gimimas
A. Sakalauskas ant vieno kelio priklaupė ir mylimos moters rankos paprašė Mariaus Ivaškevičiaus spektaklio „Miegantieji“, kuriame ir pats vaidino, pabaigoje. Jautrią akimirką užfiksavo žurnalistė Nemira Pumprickaitė.
„Netikėta! Mariaus Ivaškevičiaus „Miegantieji“ baigėsi Arūno Sakalauskos piršlybomis“, – rašė N. Pumprickaitė prie vaizdo įrašo.
Primename, kad vakar, lapkričio 2-ąją Facebook A. Sakalauskas pasidalijo žinia apie šeimos pagausėjimą.
„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ“, – rašė jis.
Šaltinis:
tv3.lt