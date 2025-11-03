Dizaineris atskleidė Kastyčio Kerbedžio kostiumo kainą: nustebins ne vieną

Dainininkas jau gruodžio mėnesį turo metu žengs į sceną su autoriniais dizainerio Mariaus Vepštos kurtais sceniniais rūbais. M. Vepšta sukūrė du komplektus – raudonąjį ir mėlynąjį. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas raudonajam. Pasak dizainerio, raudono švarko kūryba prasidėjo nuo akimirkos abejonės:
„Pirmieji eskizai – o Jezau, kaip viskas blizgės, kaip tai suderinsim?! Bet mes suderinom! Pradinės įžvalgos piešė kitokį vaizdą, tačiau kuo daugiau kalbėjomės su Kastyčiu, tuo daugiau emocijų įsiūta į kiekvieną kristalą, akmenuką, į kiekvieną biserio karoliuką. Kiekviena detalė tapo autentikos ženklu.“
„Kastytis – žmogus ne kiekvieno supratimui. Užsispyręs, tikslus, ir kartu – pažeidžiamai žaismingai jautrus. Kadangi tai ne pirmas mūsų bendras darbas, man buvo labai jauku vėl dirbti kartu. Kai pasitikėjimas darbu yra abipusis – gimsta tikra kūryba,“ – sako dizaineris Marius Vepšta.
Kai ko nesitikėjo
Marius prisipažįsta, kad šis darbas jį patį įtraukė labiau nei tikėjosi:
„Atvirai – nesitikėjau, kad tiek norėsiu siūti rankomis. Bet buvo kažkoks nenumaldomas skanumo jausmas – kai negana, kai norisi dar, kol pasieki tą tobulą, vientisą vaizdą. Ir tikrai nesitikėjau, kad visas darbas užtruks daugiau nei pusę metų“.
Paklaustas kiek gi kainavo toks švarkas, dizaineris prasitarė, jog vien raudonas švarkas kainuoja pusketvirto tūkstančio eurų.
Apibendrindamas dizaineris dar šypteli: „Kastytis… Nežinau, kiek jam metų, bet tikiuosi, kad ir aš būsiu toks jo amžiuje – žmogus-ugnis, žmogus, kuris įkvepia.“
Ir nors raudonas švarkas – jau labai iškalbingas simbolis, bet tai dar ne visos staigmenos, kurias Kastytis Kerbedis parodys savo gruodžio turo koncertų metu.
Primename, kad turas „Toks vienintelis“ vyks didžiausiose Lietuvos arenose:
12.06 Šiaulių arena.
12.13 Twinsbet arena.
12.20 Žalgirio arena.
12.25 Kalnapilio arena.
12.30 Švyturio arena.
Bilietus platina Bilietai.lt.
