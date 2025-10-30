Garsus Lietuvos dizaineris išklojo, kokių žmonių jam labiausiai gaila: „Kaip apgailėtina“

Mantas Mackevičius puslapyje tavomada.lt pasidalino mintimis apie žmones, kurių jam labiausiai gaila. Dizaineris leido šiuo įrašu pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Mantas Mackevičius išsakė mintis
Žinomas dizaineris Mantas Mackevičius savo mados puslapyje tavomada.lt pasidalino mintimis apie žmones, kurių jam labiausiai gaila.
Mantas pasidalinęs įrašu, rašo:
„Žinote, kokių žmonių man labiausiai gaila?
Tų, kurie perka drabužius ne dėl komforto, ne dėl to, kad jiems patiems gražu, o tam, kad ką nors įrodytų kitiems.
Tų, kurie gaudo žvilgsnius vilkėdami visiems gerai žinomų prekės ženklų banalius drabužius ar aksesuarus tik tam, kad kas nors pamatytų ir pagalvotų: „O, jis gali sau tai leisti.“
Kaip apgailėtina.
Drabužiai turėtų teikti džiaugsmą, laimę ir prasmę. Jie neturėtų būti naudojami tokiems beprasmiams žaidimams kaip „pažiūrėkit, koks aš kietas“.
Pamenu, buvau susitikime su vyruku, kuris tiesiog negalėjo nustoti demonstruoti, kad viskas ant jo iš Calvin Klein. Net kojines rodė. Rimtai.
Ir tuo pat metu jis žiauriai kritikavo kitų žmonių išvaizdą, su labai žeminančiais ir nepriimtinais epitetais. Man asmeniškai jo paties stilius buvo toks nuobodus, toks nuspėjamas, kad banaliau turbūt neįmanoma.
Ir kai žinai, kad visa tai kyla iš tuštybės, tai nebelieka nei ko pavydėti, nei ką vertinti.
Drabužiai yra mūsų sielos atspindys.
Puoselėkime šią visumą“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!