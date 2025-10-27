Lietuvos dizaineriui – svarbus tarptautinis apdovanojimas

Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyko Italijoje, Komo (it. Como) mieste, Teatro Sociale. Šis istorinis teatras, pastatytas XIX a a., pasak jį iškilmių metu aplankiusio K. Lekecko, yra neoklasikinio stiliaus architektūros šedevras, garsėjantis prabangiais freskų dekorais, elegantiškais balkonais ir subtilia scenos architektūra.
Laureatai dalyvavo iškilmingoje „Gala Night“ raudonojo kilimo ceremonijoje, kurioje buvo kviečiami į sceną atsiimti apdovanojimus ir pristatyti savo kūrybą pasaulinei auditorijai.
Pasak K. Lekecko, jo kolekcija yra įkvėpta besikeičiančio pasaulio konteksto – vykstančių ir bręstančių karinių konfliktų bei įtakingųjų pastangų perbraižyti žemėlapius.
„Dažnai svarbūs tvarumo klausimai tokiame fone nustumti į antrą planą, todėl per meną, madą ir gamybos procesus siekiama parodyti savo požiūrį, skatinti apmąstyti pasirinkimus bei globalių pokyčių pasekmes“, – sako dizaineris.
Kolekcijos estetika, jo teigimu, primena tolstančios Žemės vaizdus, kur pastatai, gatvės ir automobiliai palaipsniui nyksta, lieka tik geometrizuoti kontūrai, tarsi primenantys siuvinius sudarytus iš mažų skirtingų audinių gabalėlių.
Įamžinti šį dizainerio sumanymą fotosesijoje padėjo fotografė Miglė Golubickaitė, plaukų stilistė Kristina Gorodeckienė, modelis Samuele Francesconi iš agentūros „MBOYS Agency“ ir asistentė Alina Kusaitė.
„Paltai gaminami iš siuvimo pramonės atliekų, naudojamos tik aukščiausios kokybės natūralios vilnos medžiagos, tokios kaip merino, kašmyro, alpakos. Jungiant medžiagų gabalėlius atsigręžiama ir į Lietuvos tautinį paveldą, pasitelkiamos senosios skiautinių technikos.
Skirtingų spalvų atspalvių, struktūrų ir faktūrų audiniai sukuria tarsi žemėlapio vaizdą, matomą iš paukščio skrydžio, kuris simbolizuoja sudėtingą pasaulinę situaciją bei poreikį perbraižyti kiekvieno iš mūsų minčių žemėlapius siekiant tvaresnės ateities“, – sako K. Lekeckas.
Reikšminga naujovė
„A' Design Award“ yra vienas didžiausių ir įtakingiausių pasaulyje dizaino apdovanojimų, skirtas išskirtiniams kūrybiniams pasiekimams įvairiose kategorijose – nuo mados ir produktų dizaino iki architektūros ir komunikacijos.
Į konkursą darbai gali būti teikiami iš bet kurios šalies, o vertinimas vyksta griežto anoniminio proceso metu. Komisiją sudaro daugiau nei 300 ekspertų – žinomi dizaineriai, akademikai, žiniasklaidos atstovai ir verslo lyderiai, kurie vertina inovatyvumą, estetinę vertę, funkcionalumą, tvarumą ir socialinę atsakomybę.
Konkurencija yra itin didelė, kasmet dalyvauja tūkstančiai kūrėjų, todėl kiekvienas nugalėtojas turi įveikti daugybę stiprių pretendentų.
Reikšmingą apdovanojimą laimėjusi kolekcija „Undiscovered Landscapes“ jau viešėjo Komo mieste vykusioje geriausių dizaino darbų parodoje ir Niujorko kasmetinėje parodoje „40 × 40 Design Exhibition“.
Dizaineris K. Lekeckas yra pelnęs ne vieną tarptautinį apdovanojimą, tačiau pastarasis jo kūrybos įvertinimas pabrėžia išskirtinę autoriaus poziciją pasauliniame dizaino lauke.
Tai jau antrasis Lietuvos kūrėjo pasiekimas „A’ Design Award“ istorijoje – 2021 m. jis pelnė aukso medalį už kolekciją „Re Created Sustainable Suite“, kuri taip pat buvo pagaminta iš siuvimo atliekų, demonstruojant, kad tvarumas ir estetiškumas gali susijungti į elegantišką, aukštos klasės dizainą.
„Man svarbu, kad kūryba nebūtų tik konkursinė ar vienkartinė – siekiu, kad ji natūraliai pereitų į kasdienai pritaikomus sprendimus,“ – sako K. Lekeckas.
Todėl nuo šių metų savo salone kūrėjas siūlo įsigyti ne tik pasiūtus gaminius ar individualaus siuvimo paslaugas, bet ir naujas galimybes (M2M).
„Siekiame turėti maksimalią įvairovę, tačiau minimaliai kaupti ir sandėliuoti, todėl pagal turimus dydžių pavyzdžius, klientas gali užsisakyti sau asmeniškai pritaikytą drabužį, pagal figūros ypatumus, pasirinkti spalvą, medžiagą ar net individualizuoti dizainą. Tokią paslaugą taikome kostiumams, paltams, marškiniams, t.y. visam pagrindiniam mūsų asortimentui, o jeigu medžiagos kainų lygis atitinka pavyzdžio, tai papildomai netgi nekainuoja“, – sako dizaineris.
Šiuo metu jis dirba prie naujų rudens ir žiemos kolekcijų – paltų, lietpalčių bei kostiumų, kurių kūrime taiko tvaraus dizaino principus bei naudoja aukščiausios kokybės medžiagas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!