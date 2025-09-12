Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Česlavas Okinčicas apdovanotas Lietuvos diplomatijos žvaigžde

2025-09-12 15:43 / šaltinis: BNS
2025-09-12 15:43

Užsienio reikalų ministerija (URM) penktadienį Lietuvos diplomatijos žvaigžde apdovanojo Kovo 11-oios Akto signatarą Česlavą Okinčicą.

Česlavas Okinčicas apdovanotas Lietuvos diplomatijos žvaigžde (nuotr. URM)

Užsienio reikalų ministerija (URM) penktadienį Lietuvos diplomatijos žvaigžde apdovanojo Kovo 11-oios Akto signatarą Česlavą Okinčicą.

REKLAMA
0

Kaip pranešė URM, signatarui  apdovanojimas skirtas už aktyvią politinę ir diplomatinę, taip pat visuomeninę ir švietėjišką veiklą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

„Nepaprastai vertiname Jūsų indėlį į Lietuvos ir Lenkijos santykius. Nuosekli ilgametė jūsų veikla ženkliai sustiprino ne tik Lietuvos ir Lenkijos politinius, ekonominius, bet ir, svarbiausia, ryšius tarp abiejų šalių žmonių“, – įteikdamas apdovanojimą kalbėjo ministras Kęstutis Budrys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Č. Okinčicas dirbo prezidento, vėliau – ministro pirmininko patarėju tautinių mažumų klausimais, 1996–2004 metais vadovavo Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondui, plėtojusiam kultūrinius ir visuomeninius ryšius tarp šalių.

REKLAMA
REKLAMA

1989 metais jis drauge su bendraminčiais įsteigė laikraštį lenkų kalba „Znad Wilii“, po kelerių metų – ir radijo stotį, tapusius svarbiomis informacijos sklaidos priemonėmis Lietuvos lenkų bendruomenei.

Č. Okinčicas taip pat aktyviai veikė skatindamas Lietuvos ir Lenkijos ekonominį bendradarbiavimą.

Signataras 2000 metais apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lenkijos valstybiniais apdovanojimais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų