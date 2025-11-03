Gimtadienį švenčiančiam Valdui Adamkui – sveikinimų lavina: pasidalijo archyviniais kadrais

Sveikinimai ir akimirkos užliejo socialinius tinkus.
Skyrė jautrius žodžius ir palinkėjimus
Sveikinimą Facebook prezidentui skyrė Seimo narys Juozas Olekas:
„Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų su ypatinga sukaktimi – 99-uoju gimtadieniu.
Tai turtinga patirtimi, darbais bei išmintimi kelionė, kurios akimirką teko ir man kartu keliauti.
Būdamas ką tik nepriklausomybę atgavusios Lietuvos sveikatos apsaugos ministru, 1991 m. vykau į JAV prašyti paramos ką tik atgimusiai mūsų valstybei. Tąkart Valdas Adamkus mus priėmė savo namuose Čikagoje – kartu ieškojome būdų, kaip kuo greičiau pastatyti jauną valstybę ant kojų.
Vėliau, Valdui Adamkui tapus Prezidentu, glaudžiai su juo dirbau būdamas ministru dviejose vyriausybėse.
Gerbiamas Prezidente, nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pavyzdį, už tvirtą tikėjimą Lietuvos keliu ir viso gyvenimo darbą kuriant laisvą, klestinčią mūsų valstybę.
Linkiu Jums tvirtos sveikatos, dvasios ramybės ir šviesių dienų.
Su gilia pagarba ir geriausiais linkėjimais!“
Sveikinimo žodžiu bei bendra nuotrauka Facebook pasidalijo ir krepšininkas Darjuš Lavrinovič.
Jis rašė:
„Su 99-uoju gimtadieniu, Prezidente!
Linkime stiprios sveikatos, šviesių dienų ir neišsenkančios energijos.“
Pasveikinti ir skirti gražius žodžius progos nepraleido ir Saulius Skvernelis.
„Su 99-uoju gimtadieniu, Prezidente.
Esate žmogiškumo vertybių, orumo ir pagarbos kiekvienam žmogui pavyzdys. Savo laikysena ne tik padėjote gerokai sutvirtinti mūsų valstybės demokratijos pamatus, bet ir įrodėte, kad politika gali būti švari ir garbinga. Ačiū Jums už tai.
Linkiu sveikatos, stiprybės ir, kad kiekviena diena dovanotų šviesias akimirkas.“
Sveikatos jubiliatui palinkėjo ir buvęs Seimo narys, buvęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.
„Su gimtadieniu, Jūsų Ekscelencija Lietuvos Prezidente Valdai Adamkau! Dėkoju likimui už išskirtinę galimybę Jus pažinti, su Jumis susitikti ir išskirtinai mielai bei šiltai bendrauti! O iš Jūsų rankų gautas Jūsų vardo medalis – tai vienas pačių jautriausių bei mieliausių apdovanojimų kuriuos tik esu gyvenime pelnęs!
Tvirtos Jums sveikatos, teįkvepia mus visus asmeninis Jūsų Doros, Tarnystės ir Meilės Tėvynei pavyzdys!“
Bendra nuotrauka ir sveikinimu pasidalijo ir lenktynininkas Benediktas Vanagas.
„Mano gyvenime Lietuvos žmonėms tinkamai tarnavo trys Prezidentai:
Iš pirmojo norėčiau pasisemti įžvalgumo.
Antrasis – telkimo ir tolerancijos pavyzdys.
Trečioji mokė disciplinos ir konkretumo.
Su 99 gimtadieniu, Prezidente!“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!