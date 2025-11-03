 
TV3 naujienos > Žmonės

Komikas Evaldas Karosas sulaukė neeilinio pripažinimo iš BBC: išgirskite, kas prajuokino visą salę

2025-11-03 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 11:25

Karjerą Jungtinėje Karalystėje kuriantis lietuvių komikas Evaldas Karosas sulaukė neeilinio pripažinimo. Jis buvo pastebėtas BBC.

Evaldas Karosas (nuotr. Instagram)

Karjerą Jungtinėje Karalystėje kuriantis lietuvių komikas Evaldas Karosas sulaukė neeilinio pripažinimo. Jis buvo pastebėtas BBC.

0

Vaizdo įrašu iš minėto komiko stand-up pasirodymo BBC įkėlė į socialinį tinklą TikTok.

Prajuokino visą salę

Vaizdo įrašė užfiksuotas E. Karosas, pasirodantis ant scenos. Užfiksuotose akimirkose komikas prajuokina visą salę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komikas ant scenos sako: 

„Aš tiek laiko buvau neturtingas, kad dabar galvoje turiu lyg filtrą – viską matau per neturtingumą, negaliu mėgautis dalykais. Kaskart, kai pamatau kažką su gražia mašina, pagalvoju, kad jei ją turėčiau – parduočiau. Net savo fantazijose pardavinėju dalykus, kurių neįperku.

Kitas pavyzdys: niekada nemanau, kad kažkoks atstumas man per didelis pareiti namo. Esu daug žygiavęs, kad sutaupyčiau penkis svarus. Išeiname iš klubo su draugais penktą ryto ir jie sako, kad kviečia taksi. Nagi, draugužiai, tai tik dviejų valandų pasivaikščiojimas... Viena valanda jei bėgsime. Visada bėgu po pasibuvimo mieste.

Draugai klube klausia, kodėl nešoku, o aš sakau, kad taupau energiją pusmaratoniui, kurį bėgsiu po penkių alaus.“

@bbc running home after a night out is a cost of living hack Fresh new talent aim to impress famous faces in a nationwide search for the next breakout comedy star - featuring Evaldas Karosas, as seen on the BBC New Comedy Awards. #standup #comedy #newcomedyawards ♬ original sound - BBC

