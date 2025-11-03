 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Liudas Vaisieta pranešė uždarantis verslą: atskleidė priežastį

2025-11-03 10:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 10:15

Verslininkas Liudas Vaisieta pranešė netikėtą žinią – uždaro savo kartodromo verslą Druskininkuose. Jis veikė daugiau nei penkerius metus.

Liudas Vaisieta, Indrė Burlinskaitė
16

1

Šia žinia jis pasidalijo socialiniuose tinkluose, ja sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Indrės Burlinskaitės ir Liudo Vaisietos vestuvės
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Indrės Burlinskaitės ir Liudo Vaisietos vestuvės

Atskleidė priežastį

Liudas anksčiau sakė, kad verslo uždarymo paslaptis paprasta.

„Baigėsi sutarties terminas, nuomotojas jos nepratęsė“, – sakė jis.

Naujienų portalui tv3.lt vyras sakė, kad dėl šio etapo pabaigos „žinoma, gaila“.

 

 

 

 

 

