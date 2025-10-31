„Orlen Lietuva“ tikina, kad „Petrofac“ problemos JK neturi įtakos projektui Mažeikiuose

„Susitarimas dėl giluminio naftos likučio perdirbimo įrenginio (angl. Bottom of the Barrel, BoB) statybos buvo sudarytas su Jungtinių Arabų Emyratų bendrove „Petrofac International“. Mes aktyviai bendraujame su šiuo rangovu, o statybų darbai yra tęsiami“, – komentare BNS sakė „Orlen Lietuvos“ atstovas Tomas Digaitis.
„Žinoma, mes taip pat vertiname ir galimus padarinius dėl situacijos su patronuojančia bendrove, bet šiuo metu tai neturi jokio poveikio projekto įgyvendinimui“, – pridūrė jis.
BBC skelbė, kad Nyderlandų elektros tinklo operatorei „TenneT“ nutraukus didelę vėjo jėgainių Šiaurės jūroje sutartį su „Petrofac“ taip sužlugdant jos finansinį restruktūrizavimą, „Petrofac“ kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukščiausiąjį teismą dėl administratoriaus paskyrimo.
„Savo pareiškime „Petrofac“ nurodė, kad kreipėsi dėl administratorių paskyrimo savo kontroliuojančiai bendrovei, tačiau svarstomos ir kitos restruktūrizavimo galimybės. Ji pridūrė, kad administratoriai dirbs siekdami išsaugoti vertę, veiklos pajėgumą ir tęstinį tiekimą“, – rašoma pranešime.
Pasak BBC, „Petrofac“ anksčiau šiemet nurodė vėluojančius mokėjimus pagal sutartis ir didėjančias veiklos sąnaudas.
JK energetinio saugumo ir nulio emisijų departamento atstovas BBC sakė, kad „Petrofac“ administravimo procesas yra ilgalaikių problemų įmonės pasaulinėje veikloje rezultatas.
Dėl kyšininkavimo, dėl kurio prieš penkerius metus kaltu prisipažino vienas vadovų, „Petrofac“ buvo pašalinta iš kai kurių naujų konkursų. Bendrovei buvo skirta 70 mln. svarų bauda nustačius, kad „Petrofac“ kyšininkavo siekdama laimėti sutartis Irake, Saudo Arabijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Šiemet kovą Lietuvos Vyriausybė pripažino „Orlen Lietuvos“ žaliavos likučio konversijos įrenginio statybą strateginės svarbos projektu bei įsipareigojo jam skirti 8,5 proc. pradinės projekto vertės (640 mln. eurų) paramos – iki 54 mln. eurų – per pelno mokesčio lengvatą, kompensacijas už taršos leidimų netiesiogines išlaidas, investicijas į infrastruktūrą.
Projektą, kuriuo siekiama efektyviau perdirbti naftą, „Orlen Lietuva“ turėtų baigti 2026 metų rugsėjį, nors anksčiau jo pabaigą planavo šių metų rugsėjį.
„Orlen Lietuvos“ teigimu, įgyvendinus projektą bendras gamyklos perdirbamos naftos kiekis sumažės 15-20 proc., tačiau pagamintos produkcijos kiekis išliks toks pat.
„Orlen Lietuva“ yra strateginė šalies įmonė bei didžiausia mokesčių mokėtoja, valdanti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą ir Būtingės naftos terminalą, ir vienintelė naftos perdirbėja Baltijos šalyse. Joje dirba daugiau nei 1500 darbuotojų.