TV3 naujienos > Užsienis

Scholzas liudys tyrimo komitete dėl „Nord Stream 2“ statybos

2025-11-21 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 10:16

Buvęs Vokietijos kancleris Olafas Scholzas penktadienį liudys Meklenburgo-Pomeranijos žemės parlamento tyrimo komitete dėl dujotiekio „Nord Stream 2“ statybos. Prieštaringai vertinamu dujotiekiu Baltijos jūros dugnu rusiškos dujos turėjo tekėti į Vokietiją, tačiau dėl Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį jis nebuvo pradėtas eksploatuoti.

Olafas Scholzas (nuotr. SCANPIX)

0

O. Scholzas nuo 2018 m. buvo vicekancleris ir finansų ministras Angelos Merkel vyriausybėje, o 2021 m. gruodį tapo federaliniu kancleriu. Tuo metu, kai jis buvo vyriausybės narys, buvo tiesiamas dujotiekis, dėl kurio įspėjo Rytų Europos šalys. O. Scholzas 2022 m. vasarį atsisakė išduoti leidimą eksploatuoti „Nord Stream 2“, kai tapo akivaizdu, kad Maskva ruošiasi pulti Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu „Nord Stream 2“ ir dešimt metų senesnis paralelinis dujotiekis „Nord Stream 1“ nėra naudojami. Abu jie 2022 m. rugsėjį buvo smarkiai apgadinti sprogimų. Kas su jais bus, nėra aišku.

Meklenburgo-Pomeranijos žemės Landtago tyrumų komitete pastaruoju metu liudijo virtinė žinomų buvusių federalinių politikų. Buvęs kancleris Gerhardas Schröderis gynė dujotiekio statybą, pareikšdamas, kad tai buvo svarbu Vokietijos aprūpinimui pigiomis rusiškomis dujomis.

81-erių G. Schröderis tiek „Nord Stream 2“, tiek Meklenburgo-Pomeranijos klimato apsaugos fondo įsteigimą pavadino „labai svarbiu sprendimu“. Fondas buvo įkurtas 2021 m. pradžioje. Jo tikrasis tikslas buvo užbaigti „Nord Stream 2“ statybą, kai JAV pagrasino sankcijomis dalyvaujančioms įmonėms. 

Sigmaras Gabrielis, kuris nuo 2013 m. iki 2017-ųjų pradžios buvo ekonomikos ir energetikos ministras, o tada užsienio reikalų ministras, komitete pripažino klaidas elgesyje su Rusija. Neteisingai vertinti Vladimirą Putiną ir jo ketinimus „yra viena didžiausių Vokietijos užsienio politikos klaidų, prie kurios aš prisidėjau“, sakė jis.

Tyrimo komitetas savo darbą turėtų užbaigti iki Landtago rinkimų Meklenburgo-Pomeranijos žemėje kitais metais.

