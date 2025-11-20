 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje teisiamas siras dėl išpuolio peiliu prie Berlyno Holokausto memorialo

2025-11-20 21:25 / šaltinis: BNS
2025-11-20 21:25

Berlyne ketvirtadienį buvo pradėta nagrinėti 19-mečio siro byla dėl peiliu įvykdyto išpuolio prieš ispanų turistą prie Vokietijos sostinės Holokausto memorialo, likus kelios dienos prieš vasarį vykusius visuotinius rinkimus.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Įtariamasis, įvardytas tik kaip Wassimas al M. (Vasimas M.), kaltinamas tapęs grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) šalininku, ketinusiu užpulti kokį nors žydą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigiama, kad jis priėjo prie 30 metų amžiaus aukos iš už nugaros tarp betoninių memorialo stelų ir „peiliu padarė 14 centimetrų ilgio rėžį gerklei“, nurodė teismas.

Nukentėjusysis, kuris memoriale lankėsi su dviem draugais, buvo sunkiai sužalotas, tačiau sugebėjo išeiti iš stelų, bet po to susmuko prie memorialo.

Prokurorai ketvirtadienį teismui sakė, kad Wassimas al M. „internalizavo IS ideologiją, atmetė vakarietišką gyvenimo būdą ir buvo įsitikinęs, kad visame pasaulyje turi būti vykdomas šventasis karas prieš netikinčiuosius“.

Po išpuolio jis šaukė „Allahu akbar“, arba „Dievas yra didis“, sakė jie.

Pasak teismo, įtariamasis iš savo namų Leipcige, esančiame į pietvakarius nuo Berlyno, išvyko įvykdyti išpuolio, motyvuodamas jį savo parama IS ir „skatinamas Artimųjų Rytų konflikto eskalavimo“.

Teigiama, kad prieš pat įvykdydamas išpuolį jis per vieną susirašinėjimo platformą išsiuntė savo nuotrauką IS nariams ir pasiūlė savo paslaugas.

Wassimas al M. buvo sulaikytas įvykio vietoje, ant jo rankų buvo kraujo dėmės. Jis su savimi turėjo Korano kopiją ir maldos kilimėlį, tuo metu pranešė policija.

Šis išpuolis sukrėtė Vokietiją likus dviem dienoms iki vasario mėnesį vykusių visuotinių rinkimų po kampanijos, kurioje daug dėmesio buvo skiriama imigracijai ir saugumui. Iki tol dar buvo įvykę keli mirtini išpuoliai peiliu ir taranavimai automobiliu, kuriuos įvykdė migrantai.

Vokietijoje gyvena maždaug milijonas sirų – daugelis jų atvyko per didžiulį pabėgėlių antplūdį, kuris didžiausią mastą pasiekė 2015 metais, valdant tuometinei kanclerei Angelai Merkel.

Gruodį nuvertus prezidentą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), paaštrėjo diskusijos, ar jie turėtų grįžti į Siriją.

Ypač kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) ragino juos grįžti namo, pabrėždama neseniai įvykdytus smurtinius nusikaltimus.

Vyriausybė derasi su naująja Sirijos islamistų vadovaujama vyriausybe dėl smurtinių nusikaltėlių deportavimo atnaujinimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

