TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Didėjant Rusijos grėsmei – Vokietija pranešė žinią: stiprins gynybą kosmose

2025-11-19 15:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 15:27

Trečiadienį Vokietija pristatė pirmąją nacionalinę kosmoso saugumo strategiją, gynybos ministrui Borisui Pistoriusui pažadėjus išplėsti karinius ir civilinius pajėgumus orbitoje. 

Rusija gali taikytis panaudoti branduolinį ginklą, perspėja JAV ekspertai: bet ne Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Ši strategija pasirodė praėjus kelioms savaitėms, kai B. Pistoriusas paskelbė apie ginkluotųjų pajėgų planus iki 2030 m. gynybai kosmose skirti 35 mlrd. eurų dėl didėjančių Rusijos ir potencialiai Kinijos keliamų grėsmių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Privalome plėtoti ir turėti pajėgumus atgrasymui ir gynybai“, – per spaudos konferenciją Berlyne sakė B. Pistoriusas. 

Tiek Rusija, tiek Kinija yra „labai įsitraukusios“ kosmose ir siekia daryti įtaką kitiems Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų palydovams, sakė B. Pistoriusas. 

Ministras pripažino, kad „Vokietija viena nepavys Rusijos ir Kinijos“, tačiau sakė, kad NATO šalys Europoje gali bendradarbiauti ir garantuoti, kad „išliktume pajėgūs veikti ir gintis“. 

Vokietijos iniciatyva pasirodė po kitų Europos pastangų siekti didesnio savarankiškumo kosmose. Daugianacionalinė Europos kosmoso agentūra planuoja iki 2030 m. paleisti interneto palydovų spiečių, pavadintą IRIS2. 

Spalio mėnesį trys didelės Europos aviacijos ir kosmoso bendrovės paskelbė apie planus suvienyti savo palydovų galimybes ir sukurti patikimą Europos varžovę JAV milijardieriaus Elono Musko raketų bendrovei „SpaceX“ ir interneto sistemai „Starlink“. 

Palydovų sistemos atlieka pagrindinį vaidmenį šiuolaikinėse komunikacijose, interneto paslaugose, GPS sistemose ir orų prognozavime – visa tai turi didelės įtakos karinėms operacijoms ir civilių gyvenimui. 

B. Pistoriusas pabrėžė, kad kibernetinė ataka prieš palydovus Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje sukėlė kelių šimtų vėjo turbinų gedimą Vokietijoje.

„Kiekvienas gali įsivaizduoti, ką veiksmingas smūgis kosmose galėtų padaryti palydovų sistemoms – tai paralyžiuotų ištisas šalis, ir manau, kad natūralu, jog europiečiai, Vokietija ir NATO nori nuo to apsisaugoti“, – sakė B. Pistoriusas. 

Ministras pažadėjo, kad Vokietijos strategija kosmose nebus puolamoji, tačiau teigė, kad būtina turėti galimybę surengti atsakomuosius smūgius priešininkams.

„Mes nei pulsime, nei leisime pulti kitos šalies palydovą nei dabar, nei ateityje“, – sakė B. Pistoriusas.

Vokietija siekia „taikaus, tvaraus ir taisyklėmis pagrįsto“ kosmoso naudojimo, kad „užkirstų kelią ginklavimosi varžyboms“, sakoma pranešime spaudai. 

Europos šalių bendradarbiavimas kosmoso srityje apima bendrus paleidimo pajėgumus, pastangas kurti daugkartinio naudojimo raketas ir tarptautines kosmoso programas. Kosmoso ir tyrimų ministrė Dorothee Baer trečiadienį pareiškė, kad Vokietijos kosmoso saugumo strategija taip pat apima „gynybos nuo asteroidų programas“ ir pastangas „spręsti svarbią kosminių šiukšlių problemą“.

