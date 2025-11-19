„Esame pasirengę“: dėl Rusijos karo laivo Londonas įspėjo Putiną

„Jantar“ yra JK vandenų pakraštyje, į šiaurę nuo Škotijos, per pastarąsias kelias savaites jis įplaukė į platesnius JK vandenis“, – žurnalistams sakė ministras.
„Esame pasirengę“, – įspėjo jis Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, jei laivas plauktų toliau į pietus. „Mes jus matome. Žinome, ką darote“, – sakė J. Healey.
Pasak gynybos sekretoriaus, rusų laivas šiais metais jau antrą kartą įplaukė į JK vandenis po ankstesnio įsiveržimo sausio mėnesį.
JK kariuomenė dislokavo Karališkojo laivyno fregatą ir Karališkųjų oro pajėgų lėktuvus, kad „stebėtų ir sektų kiekvieną šio laivo veiksmą, įskaitant „Jantar“ nukreiptus lazerius į mūsų pilotus“, pridūrė jis.
Lazerių panaudojimą ministras pavadino „labai pavojingu“.
J. Healey teigė, kad „Jantar“ priklauso „Rusijos laivynui, skirtam sukelti pavojų mūsų ir sąjungininkių povandeninei infrastruktūrai“.
Didžioji Britanija ir NATO sąjungininkės išsako vis didėjantį susirūpinimą dėl rizikos, kurią Maskva kelia jūrų infrastruktūrai po pastaraisiais mėnesiais įvykdyto kelių povandeninių telekomunikacijų ir elektros kabelių sabotažo. Ekspertai ir politikai kaltina toliau karą Ukrainoje tęsiančią Rusiją organizuojant hibridinį karą prieš Kyjivą remiančius Vakarus.
Sausio mėnesį paaiškėjo, kad „Jantar“ buvo užkluptas virš povandeninių kabelių ir gavo įspėjimą iš Karališkojo laivyno branduolino povandeninio laivo.
Nacionalinio saugumo strategijos komitetas rugsėjo mėnesio ataskaitoje perspėjo, kad atakos prieš povandeninius kabelius gali sukelti „katastrofiškus sutrikimus“ Didžiosios Britanijos finansų ir ryšių sistemoms.
„Jantar“ buvo JK išskirtinėje ekonominėje zonoje, nusidriekusioje iki 200 jūrmylių (370 kilometrų) nuo kranto, Didžiosios Britanijos teritorinių vandenų pakraštyje, 12 jūrmylių (22 kilometrų) atstumu nuo kranto.
Manoma, kad incidentas, per kurį buvo nukreipti lazeriai, įvyko per pastarąsias dvi savaites.
„Akivaizdu, kad viskas, kas trukdo, pažeidžia ar kelia pavojų britų karinių lėktuvų pilotams, yra labai pavojinga“, – sakė J. Healey.
„Tai pirmas kartas, kai „Jantar“ ėmėsi tokių veiksmų prieš Didžiosios Britanijos Karališkąsias oro pajėgas“, – pridūrė jis.
„Mes tai vertiname labai rimtai. Pakeičiau karinio jūrų laivyno įsitraukimo taisykles, kad galėtume atidžiau sekti ir kontroliuoti „Jantar“ veiklą, kai jis yra mūsų platesniuose vandenyse“, – sakė ministras.
„Turime parengtus karinius variantus, jei „Jantar“ pakeistų kursą. Jų neatskleisiu, nes tai tik padarys prezidentą Putiną išmintingesnį“, – sakė J. Healey.
Viena ir karinio atsako galimybių galėtų būti pakartotas povandeninio laivo įsikišimas arba karo laivai galėtų pasekti Nyderlandų karinio jūrų laivyno pavyzdžiu, kai anksčiau šį mėnesį jis palydėjo „Jantar“ iš Nyderlandų vandenų Šiaurės jūroje.
