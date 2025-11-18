Tuskas perspėjo apie Rusijos tikslus Lenkijoje: „Tai ypač pavojinga“

Komentuodamas sabotažo veiksmus Lenkijos geležinkeliuose, kuriuos, manoma, įvykdė Ukrainos piliečiai, dirbantys Rusijos specialiosioms tarnyboms, D. Tuskas pažymėjo, kad Rusija yra suinteresuota kurstyti chaosą, paniką ir spekuliacijas, taip pat stiprinti antiukrainietiškas nuotaikas.
Rusijai vis lengviau kurstyti antiukrainietiškas nuotaikas
„Tai ypač pavojinga tokiose šalyse kaip Lenkija, kur ir taip turime nemažą naštą, nes čia gyvena daugiau kaip milijonas ukrainiečių pabėgėlių. Todėl dėl suprantamų priežasčių vis lengviau kurstyti antiukrainietiškas nuotaikas“, – sakė D. Tuskas.
