TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Tuskas perspėjo apie Rusijos tikslus Lenkijoje: „Tai ypač pavojinga“

2025-11-18 17:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 17:44

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėja, kad Rusija siekia kiršinti lenkus prieš ukrainiečius ir išnaudoti sabotažo išpuolius geležinkeliuose tam, kad būtų kurstomas chaosas bei nepasitikėjimas. Pasak jo, Maskva taikosi į jautriausias Lenkijos vietas, ypač turint omenyje daugiau nei milijoną šalyje gyvenančių ukrainiečių pabėgėlių, rašo „Evropeiskaja pravda“.

D. Tuskas (nuotr. SCANPIX)

D. Tuskas (nuotr. SCANPIX)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komentuodamas sabotažo veiksmus Lenkijos geležinkeliuose, kuriuos, manoma, įvykdė Ukrainos piliečiai, dirbantys Rusijos specialiosioms tarnyboms, D. Tuskas pažymėjo, kad Rusija yra suinteresuota kurstyti chaosą, paniką ir spekuliacijas, taip pat stiprinti antiukrainietiškas nuotaikas.

Rusijai vis lengviau kurstyti antiukrainietiškas nuotaikas

„Tai ypač pavojinga tokiose šalyse kaip Lenkija, kur ir taip turime nemažą naštą, nes čia gyvena daugiau kaip milijonas ukrainiečių pabėgėlių. Todėl dėl suprantamų priežasčių vis lengviau kurstyti antiukrainietiškas nuotaikas“, – sakė D.  Tuskas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Geležinkelio sabotažas Lenkijoje (nuotr. SCANPIX)
Kremlius sureagavo į Lenkijos kaltinimus dėl sabotažo
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijos premjeras: šalis nustatė 2 asmenis, atsakingus už išpuolius geležinkeliuose (37)
Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Lenkija: surinkti įrodymai leis greitai nustatyti geležinkelio sabotažo vykdytojus
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijoje sugadintas geležinkelio ruožas į Ukrainą: įvykdytas sabotažo aktas (13)

