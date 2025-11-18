 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius sureagavo į Lenkijos kaltinimus dėl sabotažo

2025-11-18 16:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 16:09

Kremlius pateikė atsakymą į Lenkijos kaltinimus, kad jis yra atsakingas už savaitgalį įvykusį sprogimą geležinkelio linijoje, skelbia „Sky News“.

Geležinkelio sabotažas Lenkijoje (nuotr. SCANPIX)

Kremlius pateikė atsakymą į Lenkijos kaltinimus, kad jis yra atsakingas už savaitgalį įvykusį sprogimą geležinkelio linijoje, skelbia „Sky News“.

REKLAMA
0

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas taip pat teigia, kad verta paminėti, jog į sabotažą buvo įsivėlę ir ukrainiečiai.

Rusija kaltinama visomis hibridinio ir tiesioginio karo, kuris vyksta, apraiškomis“, – televizijos kanalui „Rossija“ sakė D. Peskovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė: „Tarkime, Lenkijoje visi šiuo atžvilgiu bando aplenkti Europos lokomotyvą. Ir, žinoma, ten klesti rusofobija.“ 

REKLAMA
REKLAMA

D. Peskovas taip pat teigia nesistebintis, kad Lenkija apkaltino Rusiją.

Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, antradienį sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis, rašo „The Guardian“.

REKLAMA

„Visi požymiai rodo, jog tai Rusija“

„Reikalas tas, kad visi požymiai rodo, jog tai Rusija. Mes jau galime drąsiai tai pavadinti teroristiniu aktu, inicijuotu specialiųjų tarnybų iš Rytų“, – pareiškė Dobžinskis.

Maža to, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, jog šalis nustatė du asmenis, kurie, jos manymu, yra atsakingi už įvykdytus sabotažus geležinkelio linijose. Jis taip pat teigė, kad 2 atsakingi asmenys buvo iš Ukrainos ir bendradarbiavo su Rusijos žvalgyba.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijos premjeras: šalis nustatė 2 asmenis, atsakingus už išpuolius geležinkeliuose (14)
Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Lenkija: surinkti įrodymai leis greitai nustatyti geležinkelio sabotažo vykdytojus
Po išpuolių geležinkeliuose – aiški Lenkijos žinutė: parama Ukrainai nesusvyruos (nuotr. SCANPIX)
Po išpuolių geležinkeliuose – aiški Lenkijos žinutė Ukrainai (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų