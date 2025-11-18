Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas taip pat teigia, kad verta paminėti, jog į sabotažą buvo įsivėlę ir ukrainiečiai.
„Rusija kaltinama visomis hibridinio ir tiesioginio karo, kuris vyksta, apraiškomis“, – televizijos kanalui „Rossija“ sakė D. Peskovas.
Jis pridūrė: „Tarkime, Lenkijoje visi šiuo atžvilgiu bando aplenkti Europos lokomotyvą. Ir, žinoma, ten klesti rusofobija.“
D. Peskovas taip pat teigia nesistebintis, kad Lenkija apkaltino Rusiją.
Visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija, antradienį sakė Lenkijos saugumo tarnybos koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis, rašo „The Guardian“.
„Visi požymiai rodo, jog tai Rusija“
„Reikalas tas, kad visi požymiai rodo, jog tai Rusija. Mes jau galime drąsiai tai pavadinti teroristiniu aktu, inicijuotu specialiųjų tarnybų iš Rytų“, – pareiškė Dobžinskis.
Maža to, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, jog šalis nustatė du asmenis, kurie, jos manymu, yra atsakingi už įvykdytus sabotažus geležinkelio linijose. Jis taip pat teigė, kad 2 atsakingi asmenys buvo iš Ukrainos ir bendradarbiavo su Rusijos žvalgyba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!