TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija uždaro paskutinį Rusijos konsulatą šalyje

2025-11-19 11:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 11:19

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis spaudos konferencijoje paskelbė, kad nusprendė atšaukti sutikimą dėl paskutinio Rusijos konsulato Lenkijoje Gdanske veiklos. 

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)

1

Artimiausiomis valandomis Lenkijos užsienio reikalų ministerija informuos Rusijos diplomatus apie sutikimo dėl Rusijos Federacijos konsulato veiklos Gdanske atšaukimą, rašoma „RMF 24 FM“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įstaiga Gdanske yra paskutinė Rusijos atstovybė Lenkijoje. Anksčiau Lenkijos Užsienio reikalų ministerija taip pat atšaukė sutikimą dėl Rusijos konsulato veiklos Krokuvoje, kurį uždarė gegužę.

Tai buvo atsakas į tyrimo išvadas dėl gaisro turgaus salėje Marywilska gatvėje Varšuvoje. 2024 m. gegužės 12 d. sudegė turgus Marywilska gatvėje 44, Varšuvoje. Jame buvo apie 1400 parduotuvių ir paslaugų teikėjų. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad „gaisras Marywilska gatvėje buvo Rusijos tarnybų užsakytas padegimas“.

„Tuomet paskelbiau, kad bus priimti tolesni sprendimai, jei Rusija nesiliaus vykdyti diversinius išpuolius prieš Lenkiją. Rusija nesiliovė, o išpuoliai intensyvėja. Kai šnipinėjimo ir diversinių veiksmų tikslas yra sukelti žmonių aukas, tai jau nebe diversija, o valstybinis terorizmas. Todėl, kaip dalį mūsų atsako, nusprendžiau atšaukti sutikimą dėl Rusijos konsulato veiklos Gdanske, kuris yra paskutinis likęs“, – cituojamas R. Sikorskis.

