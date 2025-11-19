Lietuva ir Lenkija tęsia bendradarbiavimą – pasirašyta atnaujinta techninės pagalbos sutartis

Pasak LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko, atnaujintas sutartis yra abipusis įsipareigojimas užtikrinti strateginės jungties tęstinumą ir atsparumą, kai to labiausiai prireiks.
„Ši sutartis nėra tik techninės pagalbos dokumentas – tai abipusis įsipareigojimas užtikrinti, kad europinė 1435 mm vėžė veiktų patikimai ir saugiai. Bendradarbiaudami su Lenkijos infrastruktūros valdytoju, stipriname ne tik reagavimo pajėgumus, bet ir pasitikėjimą tarp šalių“, – pranešime sakė E. Lazauskas.
Jam antrino ir „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“ vadovas Piotras Wyborskis, teigdamas, kad šis bendradarbiavimas atspindi bendrą šalių atsakomybę už „Rail Baltica“ projektą.
„Ši partnerystė yra praktinis žingsnis, siekiant užtikrinti patikimą eismo srautą ir sustiprinti bendrą strategiškai svarbaus geležinkelio maršruto mūsų regione saugumą“, – pabrėžė P. Wyborskis.
Pasak bendrovės, nors per pastaruosius penkerius metus eismo įvykių šioje vėžėje nefiksuota, nebuvo, sutartis išlieka svarbi užtikrinant infrastruktūros saugumą.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!