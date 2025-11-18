Žiniasklaida: Lenkijoje bus gaminamos estų sukurtos antidroninės raketos

Laikraštis „Postimees“ rašo, kad raketos bus veiksmingos prieš mažesnius dronus, pavyzdžiui, „Shahed“ tipo, kuriuos plačiai naudoja Rusija.
„Estijos ir Lenkijos strateginės partnerystės tikslas – vystyti regioninę „dronų sienos“ iniciatyvą ir stiprinti antidroninę oro gynybą NATO rytiniame flange“, – pasak laikraščio, teigė Estijos bendrovė „Frankenburg Technologies“.
Dienraštis rašė, kad, pasak Lenkijos bendrovės „Polska Grupa Zbrojeniowa“ (PGZ), „bendradarbiavimas sustiprintų abiejų įmonių įsipareigojimą atremti didėjančią grėsmę, kurią kelia Rusijos dronai, ir ją neutralizuoti“.
„Dronų sienos“ integracija turi prasidėti dabar, jei norime laiku būti pasirengę“, – sakė „Frankenburg Technologies“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, buvęs Estijos gynybos viceministras Kusti Salmas.
„Frankenburg Technologies“ kuria masinės gamybos trumpojo nuotolio priešlėktuvines raketas ir turi filialus visame Baltijos jūros regione, įskaitant Lenkiją, Daniją, Latviją ir Lietuvą, taip pat Ukrainoje ir Jungtinėje Karalystėje.
