Vokietijos didžiausia prekybos partnere ir vėl tapo Kinija, aplenkusi JAV

Pasak federalinės statistikos agentūros „Destatis“, bendra prekyba tarp didžiausios Europos ekonomikos ir Kinijos nuo šių metų sausio iki rugsėjo šiek tiek paaugo iki beveik 186 mlrd. eurų.
Per tą patį laikotarpį prekybos tarp Vokietijos ir JAV apimtis sumažėjo beveik 4 proc. iki šiek tiek mažiau nei 185 mlrd. eurų, sakoma „Destatis“ pranešime.
Kinija jau yra buvusi didžiausia Vokietijos prekybos partnerė nuo 2016 iki 2023 m., tačiau 2024 m. pirmąją vietą užėmė JAV, nes Berlynas siekė sumažinti ilgalaikę ekonominę priklausomybę nuo Kinijos.
Ši tendencija „atspindi neigiamą JAV muitų poveikį Vokietijos eksportui į JAV“, AFP sakė ING ekonomistas Carstenas Brzeskis.
Pagal liepos mėnesį sudarytą susitarimą ES eksportui į JAV taikomas 15 proc. bazinis tarifas – tai gerokai daugiau nei prieš D. Trumpo sugrįžimą į prezidento postą.
Muitai yra didelė našta jau ir taip sunkumų patiriančiai Vokietijos ekonomikai.
JAV išlieka didžiausia Vokietijos eksporto rinka prekėms nuo automobilių iki vaistų, o Vokietija turi didelį teigiamą prekybos balansą su JAV.
Kinijos problema
Ši naujiena taip pat iliustruoja Vokietijos sunkumus bandant susilpninti gilius ekonominius ryšius su Kinija, sakė C. Brzeskis.
„Tai rodo tebesitęsiančią Vokietijos ekonomikos, ypač pramonės, priklausomybę nuo retųjų mineralų, puslaidininkių ir kitų žaliavų iš Kinijos“, – sakė jis.
Vokietija turi didelį prekybos deficitą su Kinija. Naujausi „Destatis“ duomenys rodo, kad Kinijos importas į Vokietiją per pirmuosius devynis šių metų mėnesius išaugo 8,5 proc., o Vokietijos eksportas į Kiniją smarkiai sumažėjo.
Tai vyksta tuo metu, kai Kinijos gamintojai, išgąsdinti didelių JAV muitų, nukreipia savo prekes į kitas rinkas, o Kinijos įmonės daugelyje sektorių tapo Vokietijos įmonių konkurentėmis.
Tačiau kai kurie ekonomistai teigia, kad ši tendencija nebūtinai yra bloga žinia.
„Galima teigti, kad augantis Kinijos importas didina Vokietijos (ir Europos) derybinę galią Kinijos atžvilgiu,“ – AFP sakė Vokietijos valstybinio banko KfW vyriausiasis ekonomistas Dirkas Schumacheris.
Ši žinia pasirodė tuo metu, kai Vokietijos finansų ministras ir vicekancleris Larsas Klingbeilas baigė kelionę į Kiniją – tai buvo pirmasis Vokietijos valdančiosios koalicijos, atėjusios į valdžią gegužę, atstovų vizitas.
Kalbėdamas su žurnalistais Šanchajuje, kur susitiko su Vokietijos įmonių atstovais, L. Klingbeilas sakė, kad jo vizitas aiškiai parodė, jog Kinijos pareigūnai nori išlaikyti atvirą bendravimą.
Tačiau jis pridūrė, kad Vokietijai reikalinga „atvira prieiga, o tai reiškia sąžiningą konkurenciją ir galimybę gauti retųjų mineralų bei žaliavų“.
Šiais metais Kinija sugriežtino retųjų mineralų, kurie yra labai svarbūs daugeliui pramonės šakų, eksporto kontrolę. Tačiau pagal preliminarų susitarimą, praeitą mėnesį pasiektą per Kinijos ir JAV prezidentų derybas, Pekinas sutiko sustabdyti kai kuriuos apribojimus vieniems metams.
Tradicinių prekybos santykių problemos – tik dalis iš daugelio problemų, su kuriomis susiduria Vokietija, po dvejų metų recesijos šiemet besitikinti pasiekti šiokį tokį ekonomikos augimą.
