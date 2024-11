Vaidai Genytei – 51-eri: prakalbo apie gyvenimo klaidas, grožio paslaptis ir artėjančias šventes

„Pernai atšvenčiau savo jubiliejų, tad šiemet tokios didelės šventės neplanuoju. Paminėsime santūriai šeimos rate“, – teigia žinoma moteris.

Renginiuose ir trankiose vietose dažnai koncertuojanti moteris tikina, kad dažnai nori atsitraukti nuo didelių švenčių.

„Mano darbas ir gyvenimas yra šventė. Be jokio sarkazmo. Labai daug švenčių mano gyvenime, darbas visada nuotaikingas ir su pakylėjimu, tad tas tikrai labai smagu“, – sako Vaida.

„Kai esame scenoje, mus žiūrovai papildo energija, o mes – juos. Išties mes papildome vienas kitą gera energija“, – apie ant scenos patiriamas emocijas pasakoja pašnekovė.

Į darbų maratoną jau spėjusi įsisukti moteris neslepia, kad kasmet ikišventinis periodas jai būna itin aktyvus: „Labai džiaugiuosi, kad galiu save realizuoti scenoje, nes man tai kelia gerą emociją. Šiemet Naujųjų metų dieną turėsime net tris koncertus. Bet viskas vyksta labai sklandžiai.“

Klaidos ir laukiamas laikotarpis

Paklausta, ar žvelgdama į savo gyvenimą kažką norėtų jam keisti, Vaida šypteli ir tikina, kad yra dalykų, kurių dar nespėjo įgyvendinti.

„Jeigu atsisukčiau gyvenimą atgal, tai tikrai būtų ką keisti. Klaidų tikrai buvo padaryta, yra dalykų, kur galėjau egltis kitaip, ką kitaip galėjau daryti.

Bet tai normalu, nes juk gyvename ir mokomės. Aš tikrai esu ne išimtis, galbūt būčiau įdėjusi daugiau pastangų, kad pasiekčiau vieną ar kitą tikslą. Dabar gyvenimas dar yra nebaigtas, dar gyvenu, o kol gyveni, tol judi į priekį“, – šypteli atlikėja.

Kaip teigia pašnekovė, jos gimtadienis pažymi ypatingą periodą – po jo puošiasi miestai, sužimba kalėdine dvasia.

„Didžiosios metų šventės man yra labai gražios. Gimiau labai gražiu laikotarpiu – greitai pradeda puoštis miestai, namai ir visa aplinka užsidega gražiomis lemputėmis, dažniausiai tokiu metu sužimba eglutės. Neatsieju savo gimtadienio nuo gražių švenčių.

Apskritai tai laukimo laikas, Adventinis, jis ir paslaptingas ir gražus. Aišku, pas mus tokiu metu labai daug tamsos, bet man šis laikotarpis labai patinka, gal todėl, kad ir aš pati esu gimusi šiuo laikotarpiu. Tamsusis metų laikas man yra pilnas ramybės, jaukumo, daugiau susiburiame į namų aplinką. Mes, žmonės pradedame burtis ir ieškoti jaukumo, šviesos ir man tai labai patinka“, – tikina ji.

Nors daugelis lietuviū atėjus šaltajam periodui saulės ieško šiltuose kraštuose, Vaida tikina tam neskubanti.

„Visai nenoriu bėgti iš Lietuvos, kai pradedama ruoštis metų šventėms. Labiau pabėgti ir ieškoti saulės mėgstu pavasarį. Man labai ilgas tas laikas, noriu jį kuo labiau sutrumpinti ir šokti į vasarą. Kol tie medžiai sužaliuoja, tol, atrodo, reikia laukti iki vasaros pabaigos.

Pavasarį noriu kuo greičiau „peršokti“ ir sulaukti šilumos. Dėl to dažnai šį laiką renkuosi kelionėms, atostogoms“, – juokiasi žinoma moteris.

V. Genytės teigimu, nors daugelis „įkrinta“ į rudeninę depresiją ir vyraujančią slogią nuotaiką, ji stengiasi negatyvui nepasiduoti.

„Nėra didelio poreikio pasiduoti negatyvui. Mes su šeima nelabai į tai reaguojame. Gyvename Lietuvoje ir stengiamės tuos keturis metų laikus perleisti per save ir suvokti, kad šioje šalyje kitaip nebus. Vieni saulės rudenį ieško kitur, bet mes tiesiog suvokiame, kad kitaip nebus ir stengiamės džiaugtis tuo, ką turime. Ir dėl to energijos kažkur kitur visai neeikvojame. Dėl to viskas labai jauku ir paprasta.

Visada galima surasti išeičių – jei liūdna, puoškime namus ir jaukiai leiskime laiką prie arbatos. Gyvename tokioje klimatinėje zonoje ir turime suprasti, kad kitaip nebus, todėl dejuoti yra labai kvaila“, – šypteli ji.

„Man ramybę tikrai teikia namų aplinka, poilsis nuo žmonių, garsų ir miegas. Būdama ant scenos pavargsti tiek emociškai, tiek fiziškai, tad geriausias poilsis yra namai ir ramybė nuo šurmulio. O kartais pasistiprinti padeda ir SPA centrai, masažai. Bet pirminis nuovargio malšinimas yra būtent namai ir miegas“, – neslepia Vaida.

Poilsis ir grožio paslaptys

Atlikėjos teigimu, nuo nuovargio nepabėgsi – kartais tenka ilgas valandas praleisti mašinoje, nemažai repetuoti ar ilgą laiką praleisti įnikus į darbus. Tas atsispindi ir išvaizdoje. Visgi moteris neslepia, kad itin svarbu palaikyti gerą vidinę būseną – jei jautiesi gerai viduje, tai atsispindi ir išorėje.

„Nuovargis tikrai pasijaučia – nuo ilgo sėdėjimo mašinoje, vairavimo, kartais tai atsispindi ir veide. Nuo to nelabai ir pabėgsi. Man puikiai padeda geras nusiteikimas. Nesu žmogus, kuris, jausdamas nuovargį ar stresą vartoja papildus ar vaistus.

Manau, kad tinkamas nusiteikimas yra išeitis iš visko – kai reikia, tiesiog eini ir apie daugiau nieką negalvoji. Kaip esi nusiteikęs, taip ir bus. Aišku, būna, kad „iškrenti“ – dėl to kartais tenka atšaukti ir koncertus. Bet ar yra tų koncertų, ar nėra – pasitempusi nori atrodyti visada.

Manau kiekvienai moteriai taip norisi. Nereikia apsikrauti pergyvenimais, neigiama informacija ir rūpesčiais“, – tikina pašnekovė.